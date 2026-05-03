Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Данило Трахт знову відзначився у складі «синьо-жовтих»
фото: ФХУ

«Синьо-жовті» оформили першу перемогу на цьогорічному турнірі

Національна команда України здолала збірну Литви (2:1) в Дивізіоні IA Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Успіх підопічним Дмитра Христича забезпечила якісна гра в більшості. Саме за чисельної переваги Україна оформила обидві шайби. А от балтійці відзначилися в рівних складах.

«Синьо-жовті» повели під завісу першого періоду. Команда Христича фактично затиснула суперника на власній половині та кілька разів перевірила реакцію голкіпера. Зрештою, Мережко змістився в праве коло вкидання і поцілив шайбою у ближній кут.

Закріпила перевагу збірна України в середині другої 20-хвилинки. Цього разу Трахт класно кинув у дотик із лівої зони вкидання. Асистентами стали Пересунько та Фадєєв.

Повернув збірну Литви в гру нападник Юкна. Він скористався невеликим хаосом біля воріт Дьяченка після накидання на «п'ятак». Та замахнутися на більше балтійська команда не зуміла.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон IA

Україна – Литва – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

  • Шайби: Мережко (Пересунько, Ворона), 15:02, Трахт (Пересунько, Фадєєв), 28:12 – Юкна (Румшевічюс, Кракаускас), 32:01.

У іншому поєдинку ігрового дня збірна Казахстану розтрощила національну команду Японії (6:0). Закриють програми збірні Франції та Польщі.

Турнірна таблиця Дивізіону IA ЧС-2026

  1. Казахстан – 6 очок (2 матчі),
  2. Франція – 3 (1),
  3. Польща – 3 (1),
  4. Україна – 3 (2),
  5. Литва – 0 (2),
  6. Японія – 0 (2).

У наступному поєдинку «синьо-жовті» зустрінуться з національною командою Франції. Матч запланований на 5 травня.

Нагадаємо, напередодні збірна України програла Польщі на старті турніру. Шайбами в складі національної команди відзначилися Трахт і Денискін. Вирішальну шайбу підопічні Христича пропустили під кінець третього періоду.

До слова, раніше Христич оцінив перспективи збірної України на ЧС-2026. Тренер «синьо-жовтих» підбив підсумки підготовки національної команди. Фахівець очікував непростого турніру для команди.

Теги: чемпіонат світу Збірна України хокей

Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу
Норвегія вперше в історії виграла медаль Чемпіонатів світу з легкої атлетики в естафеті
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції
