Збірна України з хокею програла Польщі на старті Чемпіонату світу

Святослав Василик
Збірна України з хокею у матчі проти Польщі
фото: IIHF

Українські хокеїсти двічі відігравалися протягом зустрічі

Збірна України з хокею стартувала на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. В першому матчі «синьо-жовті» поступилися господарям турніру – команді Польщі (2:3). Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Перший період закінчився внічию 1:1. Поляки відкрили рахунок, скориставшись помилкою «синьо-жовтих» під час виходу з зони. Збірна України відігралась, реалізувавши з третьої спроби більшість. Відзначимо красивий гол Данила Трахта – форвард залишив позаду трьох суперників і обіграв воротаря.

Друга 20-хвилинка вийшла невдалою для українців. Команда не використала шанс у більшості, а потім пропустила у меншості.

На старті третього періоду якісно у воротах відіграв Дяченко, а в атаці рахунок зрівняв Денискін, продемонструвавши високу індивідуальну майстерність. Далі українці мали кілька моментів, але не скористались ними. Натомість Польща свою чи не єдину можливість використала і перемогла.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1A

Польща – Україна 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

  • Шайби: 12:56 Хмелевськи (Білаш, Зигмунт) – 1:0, 17:50 Трахт (Фадєєв, Ворона – більш) – 1:1, 28:49 Вронка (Валега – більш) - 2:1, 42:38 Денискін (Мережко, Ратушний) – 2:2, 53:26 Кржелолік – 3:2

У перший ігровий день Франція обіграла Японію (4:3), а Казахстан здолав Литву (4:1). Після першого туру Україна йде на передостанньому місці в турнірній таблиці, поступаючись Японії більшій кількості закинутих шайб.

Турнірна таблиця Чемпіонату світу 2026 з хокею. Дивізіон IA

  1. Казахстан – 3 очки (1 матч), 4:1 (різниця шайб)
  2. Франція – 3 очки (1), 4:3
  3. Польща – 3 очки (1), 3:2
  4. Японія – 0 очок (1), 3:4
  5. Україна – 0 очок (1), 2:3
  6. Литва – 0 очок (1), 1:4

Нагадаємо, збірні України та Польщі вдруге зустрілися між собою у дивізіоні IA чемпіонаті світу з хокею. Торік зустріч закінчилася перемогою «синьо-жовтих» з рахунком 4:2.

У наступному матчі збірна України зіграє проти Литви. Поєдинок відбудеться 3 травня, початок – о 17:00.

Нагадаємо, головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував підготовку та шанси команди на Чемпіонаті світу 2026 року. 

