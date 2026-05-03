Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці
Юлія Бірюкова втретє бере участь у Вуельті
фото: соціальні мережі Laboral Kutxa

Юлія Бірюкова входить до складу команди господарок Вуельти

Українська велогонщиця Юлія Бірюкова розпочала виступи на престижній жіночій супербагатоденці Вуельта-2026 у складі іспанської команди Laboral Kutxa. Про це повідомляє «Главком».

Як виступила Бірюкова на першому етапі багатоденки?

Для 28-річної спортсменки, яка є єдиною представницею України на цих престижних багатоденних змаганнях, ця участь у Вуельті стала вже третьою поспіль. 

Перший етап гонки, що відбувся 3 травня 2026 року за маршрутом Марін – Сальватерра-де-Міньйо протяжністю 112,7 км, пройшов у доволі напруженій боротьбі. Українка змогла впевнено подолати дистанцію та фінішувала на 68-му місці серед 118 учасниць. Її відставання від переможниці етапу, швейцарської велогонщиці Ноемі Рюгг, склало 41 секунду, що в умовах щільної групи пелотону є відносно невеликим розривом.

Попри те, що загальний результат етапу не дозволив піднятися високо в генеральній класифікації, українська спортсменка продемонструвала непоганий рівень на окремих відрізках дистанції. Зокрема, вона вдало виступила в боротьбі за гірські очки: під час першого гірського спринту на підйомі Alto do Cruceiro (38,4 км) їй вдалося фінішувати третьою. Цей результат приніс їй два очки та дозволив закріпитися на четвертій позиції в поточному гірському заліку.

Про гонку 

Цьогорічна Вуельта, яка є 12-ю в історії, триватиме до 9 травня та складатиметься з семи етапів загальною дистанцією 815 км. На Юлію Бірюкову та її партнерок по команді, якими є Усоа Остоласа, Аліче Ардзуффі, Ідойя Ерасо, Тіріль Йоргенсен, Паула Патіньо та Каталіна Сато, попереду очікує ще шість етапів, а фінальний відрізок гонки завершиться на легендарному підйомі Альто де ль'Англіру. Нагадаємо, що Бірюкова перебуває на контракті з Laboral Kutxa до кінця 2027 року.

Нагадаємо, що українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку. Марія Сухопалова піднялася на п'єдестал у дисципліні «елімінатор».  

Теги: велогонщиця велоспорт спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Браль був доставлений у відділення інтенсивної терапії університетської лікарні Гента, де пізніше помер від отриманих ушкоджень
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
26 квiтня, 11:15
Колумбієць виступав в одній команді з найсильнішим велосипедистом світу, Тадеєм Погачаром
Відомий колумбійський вегонщик помер у 30 років
24 квiтня, 19:18
У 2026 році Сандрін Тас стала триразовою віцечемпіонкою Європи, а також зупинилася за крок від медалі Олімпіади
Дебют на професійному рівні: призерка Чемпіонатів Європи змінила ковзани на велосипед
22 квiтня, 21:27
Марія Сухопалова є однією зі світових лідерок в елімінаторі
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
19 квiтня, 18:23
Тадей Погачар отримав змішане святкування своєї третьої у кар'єрі перемоги на змаганнях у Бельгії
Легендарний велогонщик Погачар був оштрафований після перемоги на Турі Фландрії
7 квiтня, 18:48
GGBET запускає «Популярні ставки»
GGBET запускає «Популярні ставки» Реклама
17 квiтня, 15:39
Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
17 квiтня, 12:59
Наступний етап Формули-1 відбудеться з 1 по 3 травня 2026 року у США
Формула-1 надала коментар щодо скасованих етапів на Близькому Сході
29 квiтня, 16:37
Куценко набрала 7 із 12 можливих очок
Куценко здобула срібло на міжнародному турнірі з шашок-100 в Італії
22 квiтня, 15:21

Новини

Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу
Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу
Норвегія вперше в історії виграла медаль Чемпіонатів світу з легкої атлетики в естафеті
Норвегія вперше в історії виграла медаль Чемпіонатів світу з легкої атлетики в естафеті
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці
Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції

Новини

Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Сьогодні, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua