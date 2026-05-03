Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці

Юлія Бірюкова входить до складу команди господарок Вуельти

Українська велогонщиця Юлія Бірюкова розпочала виступи на престижній жіночій супербагатоденці Вуельта-2026 у складі іспанської команди Laboral Kutxa. Про це повідомляє «Главком».

Як виступила Бірюкова на першому етапі багатоденки?

Для 28-річної спортсменки, яка є єдиною представницею України на цих престижних багатоденних змаганнях, ця участь у Вуельті стала вже третьою поспіль.

Перший етап гонки, що відбувся 3 травня 2026 року за маршрутом Марін – Сальватерра-де-Міньйо протяжністю 112,7 км, пройшов у доволі напруженій боротьбі. Українка змогла впевнено подолати дистанцію та фінішувала на 68-му місці серед 118 учасниць. Її відставання від переможниці етапу, швейцарської велогонщиці Ноемі Рюгг, склало 41 секунду, що в умовах щільної групи пелотону є відносно невеликим розривом.

Попри те, що загальний результат етапу не дозволив піднятися високо в генеральній класифікації, українська спортсменка продемонструвала непоганий рівень на окремих відрізках дистанції. Зокрема, вона вдало виступила в боротьбі за гірські очки: під час першого гірського спринту на підйомі Alto do Cruceiro (38,4 км) їй вдалося фінішувати третьою. Цей результат приніс їй два очки та дозволив закріпитися на четвертій позиції в поточному гірському заліку.

Про гонку

Цьогорічна Вуельта, яка є 12-ю в історії, триватиме до 9 травня та складатиметься з семи етапів загальною дистанцією 815 км. На Юлію Бірюкову та її партнерок по команді, якими є Усоа Остоласа, Аліче Ардзуффі, Ідойя Ерасо, Тіріль Йоргенсен, Паула Патіньо та Каталіна Сато, попереду очікує ще шість етапів, а фінальний відрізок гонки завершиться на легендарному підйомі Альто де ль'Англіру. Нагадаємо, що Бірюкова перебуває на контракті з Laboral Kutxa до кінця 2027 року.

