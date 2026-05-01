Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею

У 2022 році Чернецький отримав п'ять років позбавлення волі за зберігання та збут наркотиків

У мережі з'явилася, а потім зникла інформація, що засуджений за збут наркотиків бізнесмен та шоумен, також відомий як «Доктор Душ», Юрій Чернецький мав виконати урочисте вкидання шайби у півфінальному матчі Другої ліги чемпіонату України з хокею між командами «Зубр» та «Автомобіліст». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чемпіон.

Публікація про участь Юрія Чернецького у церемонії відкриття поєдинку з'явилася на сторінці клубу «Зубр» в Instagram.

«Урочисте вкидання шайби виконає Юрій Чернецький – він же відомий блогер, шоумен та інфлюенсер «Доктор Душ», – йшлося в дописі.

Однак, пізніше публікація з новиною про вкидання шайби була видалена зі сторінки.

Гра між «Зубром» та «Автомобілістом» відбудеться 3 травня 2026 року, початок зустрічі запланований на 13:15.

Нагадаємо, у 2022 році Бориспільський міський районний суд засудив бізнесмена до п'яти років позбавлення волі за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто за зберігання та збут наркотиків.

Суд апеляційної інстанції залишив це рішення у силі.

Проте вже у липні 2025 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу захисників засудженого та скасував цей вирок.

Наразі він перебуває на волі, а в іншій справі щодо збуту наркотиків та незаконного поводження з боєприпасами суд зменшив суму застави до 1 мільйона гривень, яку обвинувачений сплатив.