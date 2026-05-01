Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА

Святослав Василик
glavcom.ua
Збірна України з хокею завершує підготовку до Чемпіонату світу
фото: ФХУ

Українські хокеїсти у стартовому матчі зіграють проти Польщі

Збірна України з хокею стартує на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА, який відбудеться у Польщі з 2 до 8 травня. Про це повідомляє «Главком».

Участь у дивізіоні ІА Чемпіонату світу з хокею візьмуть шість команд. Серед них буде і збірна України, яка гратиме на цьому рівні другий рік поспіль. Торік «синьо-жовті» посіли третє місце, хоч вела боротьбу за підвищення до елітного дивізіону.

  • Список учасників дивізіону ІА чемпіонату світу 2026 з хокею: Казахстан, Франція, Україна, Японія, Польща, Литва.

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА

  • 2 травня. 20:30. Польща – Україна
  • 3 травня. 17:00. Україна – Литва
  • 5 травня. 17:00. Франція – Україна
  • 7 травня. 17:00. Україна – Казахстан
  • 8 травня. 17:00. Україна – Японія

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Попередня заявка збірної України з хокею на Чемпіонат світу 2026 року

  • Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)
  • Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)
  • Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія)

Нагадаємо, що збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу.

Тренер збірної України з хокею Олег Шафаренко розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу 2026.

