Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Одним із суперників українських хокеїстів стала збірна Німеччини
Збірна України U18 з хокею дізналася всіх суперників по дивізіону ІА на Чемпіонаті світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком».
Хто став суперником збірної України
Збірна України з хокею U18 за підсумками Чемпіонату світу 2026 у дивізіоні ІA посіла третє місце та залишилася у другій за силою групі світової першості юнацького хокею.
Наразі завершуються Чемпіонати світу в елітному дивізіоні і третьому за силою дивізіоні ІB. З еліти до групи збірної України вилетіла Німеччина, а з третього піднялася Австрія.
- Усі учасники Чемпіонату світу 2027 у дивізіоні ІA U18: Україна, Німеччина, Казахстан, Угорщина, Словенія, Австрія.
Поки що немає інформації, де і коли пройде наступний Чемпіонат світу U18.
У завершальному матчі на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA юнацька збірна України з хокею поступилася в овертаймі команді Швейцарії (5:6).
Турнірна таблиця
- Швейцарія – 14 очок
- Казахстан – 11
- Україна – 7
- Угорщина – 6
- Словенія – 4
- Польща – 3
Нагадаємо, національна збірна України з хокею стартує на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА, який відбудеться у Польщі з 2 до 8 травня.
Участь у дивізіоні ІА Чемпіонату світу з хокею візьмуть шість команд. Серед них буде і збірна України, яка гратиме на цьому рівні другий рік поспіль. Торік «синьо-жовті» посіли третє місце, хоч вела боротьбу за підвищення до елітного дивізіону.
- Список учасників дивізіону ІА чемпіонату світу 2026 з хокею: Казахстан, Франція, Україна, Японія, Польща, Литва.
