Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Збірна України U18 з хокею дізналася всіх суперників по дивізіону
фото: ФХУ

Одним із суперників українських хокеїстів стала збірна Німеччини

Збірна України U18 з хокею дізналася всіх суперників по дивізіону ІА на Чемпіонаті світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком».

Хто став суперником збірної України

Збірна України з хокею U18 за підсумками Чемпіонату світу 2026 у дивізіоні ІA посіла третє місце та залишилася у другій за силою групі світової першості юнацького хокею.

Наразі завершуються Чемпіонати світу в елітному дивізіоні і третьому за силою дивізіоні ІB. З еліти до групи збірної України вилетіла Німеччина, а з третього піднялася Австрія.

  • Усі учасники Чемпіонату світу 2027 у дивізіоні ІA U18: Україна, Німеччина, Казахстан, Угорщина, Словенія, Австрія.

Поки що немає інформації, де і коли пройде наступний Чемпіонат світу U18.

У завершальному матчі на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA юнацька збірна України з хокею поступилася в овертаймі команді Швейцарії (5:6).

Турнірна таблиця

  1. Швейцарія – 14 очок
  2. Казахстан – 11
  3. Україна – 7
  4. Угорщина – 6
  5. Словенія – 4
  6. Польща – 3

Нагадаємо, національна збірна України з хокею стартує на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА, який відбудеться у Польщі з 2 до 8 травня.

Участь у дивізіоні ІА Чемпіонату світу з хокею візьмуть шість команд. Серед них буде і збірна України, яка гратиме на цьому рівні другий рік поспіль. Торік «синьо-жовті» посіли третє місце, хоч вела боротьбу за підвищення до елітного дивізіону.

  • Список учасників дивізіону ІА чемпіонату світу 2026 з хокею: Казахстан, Франція, Україна, Японія, Польща, Литва.
Теги: хокей

Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року
Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми
Зубков може залишити «Трабзонспор» через особисті проблеми
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА
Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА
Чоловіча збірна України з біатлону повідомила, коли повертається до тренувань
Чоловіча збірна України з біатлону повідомила, коли повертається до тренувань

