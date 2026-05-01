Юнацька збірна України з хокею дізналася всіх суперників на Чемпіонаті світу 2027 року

Збірна України U18 з хокею дізналася всіх суперників по дивізіону

Одним із суперників українських хокеїстів стала збірна Німеччини

Збірна України U18 з хокею дізналася всіх суперників по дивізіону ІА на Чемпіонаті світу 2027 року. Про це повідомляє «Главком».

Хто став суперником збірної України

Збірна України з хокею U18 за підсумками Чемпіонату світу 2026 у дивізіоні ІA посіла третє місце та залишилася у другій за силою групі світової першості юнацького хокею.

Наразі завершуються Чемпіонати світу в елітному дивізіоні і третьому за силою дивізіоні ІB. З еліти до групи збірної України вилетіла Німеччина, а з третього піднялася Австрія.

Усі учасники Чемпіонату світу 2027 у дивізіоні ІA U18: Україна, Німеччина, Казахстан, Угорщина, Словенія, Австрія.

Поки що немає інформації, де і коли пройде наступний Чемпіонат світу U18.

У завершальному матчі на Чемпіонаті світу 2026 в дивізіоні IA юнацька збірна України з хокею поступилася в овертаймі команді Швейцарії (5:6).

Турнірна таблиця

Швейцарія – 14 очок Казахстан – 11 Україна – 7 Угорщина – 6 Словенія – 4 Польща – 3

Нагадаємо, національна збірна України з хокею стартує на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА, який відбудеться у Польщі з 2 до 8 травня.

Участь у дивізіоні ІА Чемпіонату світу з хокею візьмуть шість команд. Серед них буде і збірна України, яка гратиме на цьому рівні другий рік поспіль. Торік «синьо-жовті» посіли третє місце, хоч вела боротьбу за підвищення до елітного дивізіону.