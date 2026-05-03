Визначився переможець юніорського Чемпіонату світу з хокею

Швеція у фіналі юніорської світової першості перемогла Словаччину

Збірна Швеції з рахунком 4:2 обіграла команду Словаччини у фіналі Чемпіонату світу з хокею серед гравців не старших 18 років. Про це повідомляє «Главком».

Турнір проходив у Словаччині.

У матчі за третє місце збірна Чехії з рахунком 4:1 обіграла команду Латвії. Латвійські хокеїсти у чвертьфіналі перемогли американців (5:2).

Переможці двох попередніх турнірів канадці в 1/4 фіналу поступилися шведам (2:4).

Збірна Швеції втретє виграла юніорський Чемпіонат світу. Рекордсменом за кількістю перемог є команда США, яка здобула 11 титулів.

Перший період закінчився внічию 1:1. Поляки відкрили рахунок, скориставшись помилкою «синьо-жовтих» під час виходу з зони. Збірна України відігралась, реалізувавши з третьої спроби більшість. Відзначимо красивий гол Данила Трахта – форвард залишив позаду трьох суперників і обіграв воротаря.

Друга 20-хвилинка вийшла невдалою для українців. Команда не використала шанс у більшості, а потім пропустила у меншості.

На старті третього періоду якісно у воротах відіграв Дяченко, а в атаці рахунок зрівняв Денискін, продемонструвавши високу індивідуальну майстерність. Далі українці мали кілька моментів, але не скористались ними. Натомість Польща свою чи не єдину можливість використала і перемогла – 3:2.