«Будемо показувати найкращу гру». Тренер збірної України з хокею оцінив готовність до Чемпіонату світу

Дмитро Христич впевнений, що з усіма суперниками можна грати на рівних

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував підготовку та шанси команди на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що сказав Христич

«Ми вважаємо, що готувалися як могли, і будемо показувати найкращу гру, до якої підійшли. На жаль, не змогли зіграти повноцінних матчів із суперниками. Був один матч. Він не був зовсім офіційним. Та й збірна Угорщини виступила не в повному складі. Але ми вважаємо, що це не було для нас несподіванкою, і тому ми тренувалися, знаючи, як це буде, і готувалися до 2-го травня.

Можу сказати, що збірна України буде боротися в кожній грі, в кожному матчі. І як це там буде, ніхто не може передбачити. Але, як я казав, до кожної гри ми будемо налаштовуватися. Тут немає слабких суперників. І з усіма суперниками, які спустилися до нас із вищого дивізіону, ми, на нашу думку, можемо грати. Тож усі ігри будуть напруженими.

Перш за все на нашому майданчику, де ми тренувалися, грали збірні Польщі та Франції. Ми подивилися один період, тому що у нас було тренування після цієї гри. І, як я вже сказав, побачили, що з ними можна грати і будемо грати. Немає нічого страшного. Вони знаходяться в тому ж дивізіоні. Це означає, що команди рівні.

Фаворити? Можна говорити, можна обговорювати суперника, як хочете, але ігри покажуть, на що ми здатні, як ми можемо грати проти різних суперників», – розповів Христич.

Хто суперники і розклад матчів

Участь у дивізіоні ІА Чемпіонату світу з хокею візьмуть шість команд. Серед них буде і збірна України, яка гратиме на цьому рівні другий рік поспіль. Торік «синьо-жовті» посіли третє місце, хоч вела боротьбу за підвищення до елітного дивізіону.

Список учасників дивізіону ІА чемпіонату світу 2026 з хокею: Казахстан, Франція, Україна, Японія, Польща, Литва.

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА

2 травня. 20:30. Польща – Україна

3 травня. 17:00. Україна – Литва

5 травня. 17:00. Франція – Україна

7 травня. 17:00. Україна – Казахстан

8 травня. 17:00. Україна – Японія

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Заявка збірної України з хокею на Чемпіонат світу 2026 року

Воротарі : Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)

: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада) Захисники : Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)

: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія) Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія)

Нагадаємо, що збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу.