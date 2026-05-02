«Будемо показувати найкращу гру». Тренер збірної України з хокею оцінив готовність до Чемпіонату світу

Святослав Василик
Дмитро Христич: Збірна України буде боротися в кожній грі
фото: ФХУ

Дмитро Христич впевнений, що з усіма суперниками можна грати на рівних

Головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич прокоментував підготовку та шанси команди на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Що сказав Христич

«Ми вважаємо, що готувалися як могли, і будемо показувати найкращу гру, до якої підійшли. На жаль, не змогли зіграти повноцінних матчів із суперниками. Був один матч. Він не був зовсім офіційним. Та й збірна Угорщини виступила не в повному складі. Але ми вважаємо, що це не було для нас несподіванкою, і тому ми тренувалися, знаючи, як це буде, і готувалися до 2-го травня.

Можу сказати, що збірна України буде боротися в кожній грі, в кожному матчі. І як це там буде, ніхто не може передбачити. Але, як я казав, до кожної гри ми будемо налаштовуватися. Тут немає слабких суперників. І з усіма суперниками, які спустилися до нас із вищого дивізіону, ми, на нашу думку, можемо грати. Тож усі ігри будуть напруженими.

Перш за все на нашому майданчику, де ми тренувалися, грали збірні Польщі та Франції. Ми подивилися один період, тому що у нас було тренування після цієї гри. І, як я вже сказав, побачили, що з ними можна грати і будемо грати. Немає нічого страшного. Вони знаходяться в тому ж дивізіоні. Це означає, що команди рівні.

Фаворити? Можна говорити, можна обговорювати суперника, як хочете, але ігри покажуть, на що ми здатні, як ми можемо грати проти різних суперників», – розповів Христич.

Хто суперники і розклад матчів

Участь у дивізіоні ІА Чемпіонату світу з хокею візьмуть шість команд. Серед них буде і збірна України, яка гратиме на цьому рівні другий рік поспіль. Торік «синьо-жовті» посіли третє місце, хоч вела боротьбу за підвищення до елітного дивізіону.

  • Список учасників дивізіону ІА чемпіонату світу 2026 з хокею: Казахстан, Франція, Україна, Японія, Польща, Литва.

Розклад матчів збірної України на Чемпіонаті світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА

  • 2 травня. 20:30. Польща – Україна
  • 3 травня. 17:00. Україна – Литва
  • 5 травня. 17:00. Франція – Україна
  • 7 травня. 17:00. Україна – Казахстан
  • 8 травня. 17:00. Україна – Японія

Матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею у дивізіоні ІА транслюватимуться на платформах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Заявка збірної України з хокею на Чемпіонат світу 2026 року

  • Воротарі: Богдан Дьяченко (Polonia Bytom, Польща), Олег Петров (Сокіл, Україна), Олександр Левшин (Prince George Cougars, Канада)
  • Захисники: Ігор Мережко (Plzeň, Чехія), Артем Гребеник (Caen, Франція), Денис Матусевич (Кременчук, Україна), Олексій Дахновський (Košice, Словаччина), Євгеній Ратушний (Сокіл, Україна), Іван Сисак (Feltre, Італія), Микола Косарев (Stavanger Oilers, Норвегія)
  • Нападники: Олександр Пересунько (Unia, Польща), Данііл Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Toruń, Польща), Олексій Ворона (Toruń, Польща), Віталій Лялька (Кременчук, Україна), Станіслав Садовіков (Berani Zlín, Чехія), Іларіон Купріянов (Dukla Jihlava, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Віктор Захаров (Сокіл, Україна), Денис Бородай (Сокіл, Україна), Микита Олійник (Сокіл, Україна), Артем Бузоверя (Coventry Blaze, Велика Британія), Олексій Євтєхов (Pardubice B, Чехія)

Нагадаємо, що збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу.

Читайте також

«Флорида Пантер» та «Вінніпег Джетс» не змогли провести другий поспіль сезон на тому ж рівні
«Флорида» та «Вінніпег» не вийшли до плейоф НХЛ та повторили антирекорд ліги
14 квiтня, 11:00
Наступний матч українці зіграють у четвер, 23 квітня 2026 року, проти Польщі
Юнацька збірна України з хокею зазнала прикрої поразки на Чемпіонаті світу
21 квiтня, 19:58
Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
22 квiтня, 14:55
34-річний Калніньш вже завершив професійну кар'єру
Ексхокеїст збірної Латвії може втрати тренерську ліцензію через виступ у чемпіонаті Росії
24 квiтня, 12:09
Україна другий рік поспіль проводитиме у дивізіоні ІА
Тренер збірної України з хокею розповів про підготовку команди до Чемпіонату світу
29 квiтня, 11:27
Збірна України з хокею завершує підготовку до Чемпіонату світу
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Вчора, 13:21
У 2022 році Чернецький отримав п'ять років позбавлення волі за зберігання та збут наркотиків
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Вчора, 13:48
«Міннесота Тімбервулвз» у 1/8 плейоф НБА перемогла «Денвер Наггетс» з рахунком 4-2
Вперше в історії клуби НБА та НХЛ з Міннесоти одночасно вийшли до другого раунду плейоф
Вчора, 15:42
Збірна України з хокею другий рік поспіль стартуватиме у дивізіоні ІА
Україна – Польща. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею Реклама
Сьогодні, 08:28

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
