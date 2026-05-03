«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
«Гірники» взяли гору в столиці
фото: ФК «Динамо»

Класичне протистояння завершилося на користь лідера чемпіонату

Донецький «Шахтар» переграв київське «Динамо» (2:1) в 26-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту вітчизняні гранди вирішили не відсиджуватися в обороні. Спершу м'яч під контроль взяли «гірники». Та перший момент змарнували кияни – Караваєв після кутового пробив головою у стійку.

А на 13-й хвилині стався справжній шедевр. Пономаренко в центрі поля обікрав Назарину та миттєво пробив у напрямку воріт. М'яч перелетів Різника, який вийшов до лінії штрафного, та опинився в сітці.

«Шахтар» прийшов до тями після екватору тайму. Спершу Матвієнко головою пробив над воротами, а Феррейра не влучив у рамку з відскоку. Далі двічі в центрі уваги опинився Невертон – вище воріт і сейв Нещерета.

Відігралися підопічні Арди Турана на початку другої половини. Обах забіг за спину Караваєву на лівому фланзі атаки та прострілив у центр штрафного на Траоре. А от буркінієць відкинув під удар Феррейрі, який з рикошетом від оборонця пробив Нещерета.

«Гірники» продовжили контролювати перебіг подій. Дальнім ударом пильність голкіпера «Динамо» перевірив Тобіас. А от на 68-й хвилині старань воротаря «біло-синіх» забракло – він парирував удар Матвієнка, та з добиванням Траоре вже не впорався.

Кияни отримали нагоду відразу відновити рівновагу. Пономаренко класно поставив корпус і віддав на вільного Яцика, та той з лінії воротарського примудрився не влучити в рамку. Зате ледь не забив першим дотиком Герреро. Та перед тим, як відправив м'яч у сітку воріт «гірників» панамець опинився в офсайді.

У фінальному штурмі «Динамо» змарнувало ще кілька нагод. За «Шахтар» зіграли каркас воріт і Різник, тож цифри на табло більше не змінилися. «Гірники» закріпилися в лідерах УПЛ і мають 63 очки. «Біло-сині» залишаються на четвертій сходинці (47 пунктів).

До слова, футболістки харківського «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

Нагадаємо, криворізький «Кривбас» і «Динамо» з Києва розділили призи туру Прем'єр-ліги після історичного поєдинку. Нагороди дісталися нападнику Глейкеру Мендозі та тренеру Ігорю Костюку. Перший оформив каре, а команда другого – непросту перемогу (6:5).

Хокейна збірна України переграла Литву на Чемпіонаті світу
Норвегія вперше в історії виграла медаль Чемпіонатів світу з легкої атлетики в естафеті
Українська велогонщиця виступить на престижній багатоденці
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
Американська плавчиня Волш вчетверте встановила світовий рекорд на коронній дистанції
