Ультрас «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната

Легенда фанатського руху «Динамо» Володимир Орден Яковенко майже чотири роки перебуває у полоні

Під час гри 26 туру Української Прем'єр-ліги між «Динамо» та «Шахтарем» фанати обох команд зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната столичного клубу Володимира Ордена Яковенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zorya Londonsk.

Банери на підтримку Володимира Ордена Яковенка

Фанати «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з гаслом «Свободу Ордену» українською та англійською мовами. Також ультрас «Шахтаря» запалили піротехніку, коли підняли банер на підтримку Володимира Яковенка.

Заява ультрас «Динамо» щодо Володимира Ордена Яковенка

«Наш побратим та легенда біло-синього руху Володимир Орден Яковенко вже майже чотири роки перебуває у полоні.

Володимир – ветеран «Айдару» та «Азову», захисник «Азовсталі». Нещодавно окупанти незаконно засудили його до 18 років суворого режиму.

Ситуація критична:

Володимир – інвалід ІІ групи.

Має протез аорти після складної операції на серці.

Потребує постійного нагляду лікарів та медикаментів, яких у полоні немає.

Відповідно до статей 109-110 Женевської конвенції, тяжкохворі військовополонені підлягають обов’язковій репатріації без зволікань. Невиконання цих норм є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та може кваліфікуватися як нелюдське поводження.

Наші вимоги до відповідальних органів щодо невідкладного звільнення/обміну тяжкохворого військовослужбовця ЗСУ, який перебуває у полоні держави-агресора:

Пріоритетне включення до списків на обмін.

Залучення МКЧХ для незалежного медогляду.

Негайна репатріація за нормами міжнародного права.

Ми довго мовчали заради безпеки, але зараз час говорити голосно. Кожен день зволікання це ризик для життя легенди нашого руху», – йдеться у заяві ультрас «Динамо».