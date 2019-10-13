«Київ-Баскет» переглядає сенегальського центрового



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За два тижні тренерський штаб киян визначиться з подальшою долею Маліка Дайма

Віце-чемпіон України з баскетболу «Київ-Баскет» переглядає сенегальського центрового з американським паспортом Маліка Дайма. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу в мережі Фейсбук.

Діме (27 років, 206 см, 100 кг) є випускником університету «Вашингтон», і в останній рік, у сезоні 2016/17 приносив «Хаскіз» 5,5 очка + 5,4 підбирання + 2,5 блок-шота за 21,4 хвилини у середньому в конференції PAC12. У історії «Вашингтона» Малік є рекордсменом за блоками (135 за 2 сезони).



У Європі Папе Маліку поки не вдається надовго затриматися в жодній команді, при наявному досвіді виступів у чемпіонатах Фінляндії, Болгарії та Боснії і Герцоговини.

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Американський бігмен сенегальського походження матиме два тижні, щоб переконати Айнарса Багатскіса та його штаб у своїй профпридатності.

«Київ-Баскет» зіграв три поєдинки на старті сезону баскетбольної Суперліги: перемоги проти «Харківських Соколів» (79:71), «Одеси» (90:51) та поразка проти чемпіона «Хіміка» (87:92).