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    «Київ-Баскет» підсилився американським легіонером

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    Грег Мангано - «Київ-Баскет» підсилився американським легіонером
    Грег Мангано

    За роки кар’єри американець виступав у NCAA, Японії, ОАЕ, Бельгії, Румунії, Німеччині

    Столичний «Київ-Баскет» уклав угоду з 28-річним американським форвардом Грегом Мангано.

    Минулого сезону Мангано виступав за фінський клуб «Карху».

    У 40 матчах він набирав у середньому 17 очок, 8,7 підбирання та 1,3 передачі за поєдинок.

    За роки кар’єри американець виступав у NCAA, Японії, ОАЕ, Бельгії, Румунії, Німеччині.

    Як відомо, «Київ-Баскет» продовжує готуватись до нового баскетбольного сезону, в якому столичний клуб вперше зіграє в елітному українському дивізіоні Суперліги.


    баскетбол
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