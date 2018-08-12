«Київ-Баскет» підсилився американським легіонером
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Розсилка
Грег Мангано
За роки кар’єри американець виступав у NCAA, Японії, ОАЕ, Бельгії, Румунії, Німеччині
Столичний «Київ-Баскет» уклав угоду з 28-річним американським форвардом Грегом Мангано.
Минулого сезону Мангано виступав за фінський клуб «Карху».
У 40 матчах він набирав у середньому 17 очок, 8,7 підбирання та 1,3 передачі за поєдинок.
За роки кар’єри американець виступав у NCAA, Японії, ОАЕ, Бельгії, Румунії, Німеччині.
Як відомо, «Київ-Баскет» продовжує готуватись до нового баскетбольного сезону, в якому столичний клуб вперше зіграє в елітному українському дивізіоні Суперліги.