«Київ-Баскет» підсилився ще одним легіонером



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Кейсі Шеферд ФБУ

Новачком команди Айнарса Багатскіса став американський захисник Кейсі Шеферд

Американський захисник Кейсі Шеферд (25 років, 190см, 81кг) підписав контракт з «Київ-Баскетом».

Уродженець американського штату Техас розпочав баскетбольну кар’єру у Г’юстоні 2012-го. Чотири сезони відіграв у команді національної студентської ліги США NCAA «Луізіана Лафайєт».

Європейський період кар’єри Шеферда розпочався у Чорногорії, де у сезоні 2017/2018рр він виступав у складі команди «Ульцинія Рів’єра» (16 ігор, 24.4 оч, 5.3пб, 7.0рп).

Минулий сезон Шеферд розпочав в Угорщині, зігравши 5 матчів за команду «Капошварі» (11.8оч, 4.2пб, 1.8рп). Потім Кейсі перейшов до БК «Батумі», і вже виступав у чемпіонаті Грузії, провів 15 матчів (19.4оч, 5.7пб, 5.8рп).

Кейсі Шеферд став шостим новачком «Київ-Баскета» і третім легіонером. Раніше контракт зі столичанами підписали Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков, Деон Едвін, Кіндал Хілл. Пролонгували контракт з «Київ-Баскетом» Павло Крутоус, Максим Сандул, В’ячеслав Петров.