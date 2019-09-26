«Київ-Баскет» програв «Бургосу» в Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київ-Баскет» – «Бургос» ФІБА

Кияни поступилися вдома в першому матчі другого раунду кваліфікації

«Київ-Баскет» програв іспанському «Бургосу» вдома в першому матчі другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів ФІБА – 83:86.

«Київ-Баскет» (Україна) – «Бургос» (Іспанія) – 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25)

«Київ-Баскет»: Шеферд (20), Петров (13), Едвін (13), Хілл (10), Сандул (8), Джексон (6), Пустозвонов (5), Крутоус (4), Мусієнко (2), Тищенко (2), Заєць.

«Бургос»: Кларк (14), Беніте (12), Ліма (11), Басса (10), Макфадден (10), Токото (9), Вега (8), Баррера (5), Сальво (3), Ріверо (2), Гускич (2), Фітіпальдо.

Попри скептичні прогнози букмекерів, господарі з перших секунд намагалися не поступатися супернику. І це гравцям Айнарса Багатскіса вдавалося.

За першу половину команди продемонстрували абсолютну рівність у грі під щитами. За практично рівної реалізації логічним став і рівний підсумок першої половини – 41:41.

Навіть лідери за результативністю після двох чвертей мали майже однакові показники. У Едвіна зі стану господарів було 10 очок, а у Ліми – 11.

По перерві іспанці спробували додати в агресії. Кардинального перелому в гру це не додало, та змусило господарів увесь ігровий час чверті наздоганяти. Відтак перед заключною 10-хвилинкою «Бургос» мав 5 очок переваги.

Наприкінці поєдинку перевага гостей уже чітко окреслилася. Айнарс Багатскіс спробував у тайм-ауті внести корективи. Та зупинити поступ іспанців не вдалося. Коли ж різниця зросла до 14 очок дуже вчасно здалеку забили Петров та Шеферд. Іспанці змушені були брати тайм-аут.

Господарі надалі на куражі ще скоротили відставання. Знову з-за дуги забив Шеферд. А в заключній атаці поєдинку Хілл змарнував нагоду встановити рівновагу.

То ж усе вирішиться в другому поєдинку 29 вересня в Іспанії.