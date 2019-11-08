«Київ-Баскет» уклав угоду з українським центровим



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Владислав Коренюк ФБУ

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Уже найближчого поєдинка в Суперлізі столичному «Київ-Баскету» зможе допомогти новачок команди – центровий Владислав Коренюк. Він нещодавно підписав контракт зі столичним клубом, приєднався до команди та встиг потренуватися.

«Київ-Баскет» в суботу, 9 листопада, зіграє на виїзді проти МБК «Миколаїв» (16:00). Корабели свою першу гру цього тижня вже провели, поступившись вдома Черкаським Мавпам – 68:76.

У «Київ-Баскета» окрім Коренюка в передній лінії представлені ще три українці - два гравці збірної України Сергій Павлов та В'ячеслав Петров, а також центровий Максим Сандул.

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Наразі «Київ-Баскет» посідає сьоме місце в регулярному чемпіонаті Суперліги – три перемоги в п’яти матчах.