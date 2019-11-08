  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київ-Баскет» уклав угоду з українським центровим

    • Розсилка
    Владислав Коренюк - «Київ-Баскет» уклав угоду з українським центровим
    Владислав Коренюк
    ФБУ

    Команда Айнарса Багатскіса продовжує комплектувати склад

    Уже найближчого поєдинка в Суперлізі столичному «Київ-Баскету» зможе допомогти новачок команди – центровий Владислав Коренюк. Він нещодавно підписав контракт зі столичним клубом, приєднався до команди та встиг потренуватися.

    «Київ-Баскет» в суботу, 9 листопада, зіграє на виїзді проти МБК «Миколаїв» (16:00). Корабели свою першу гру цього тижня вже провели, поступившись вдома Черкаським Мавпам – 68:76.

    У «Київ-Баскета» окрім Коренюка в передній лінії представлені ще три українці - два гравці збірної України Сергій Павлов та В'ячеслав Петров, а також центровий Максим Сандул. 

    Читайте також: Капітан збірної України з баскетболу Ягупова найрезультативніша в Євролізі

    Наразі «Київ-Баскет» посідає сьоме місце в регулярному чемпіонаті Суперліги – три перемоги в п’яти матчах.

    баскетбол БК Київ-Баскет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ