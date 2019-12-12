«Київ-Баскет» успішно стартував на другому етапі Кубка Європи ФІБА



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Кияни перемогли в Нідерландах ФІБА

Кияни перемогли на виїзді чемпіонів Нідерландів

Віце-чемпіон України «Київ-Баскет» зіграв перший матч другого раунду Кубка Європи ФІБА, в якому в Нідерландах протистояв чинному чемпіону «Зволле».

Зволле (Нідерланди) - Київ-Баскет (Україна) 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Зволле: Схілдер, Уокер 7, Дорсі-Вокер 20 + 4 перехоплення, Далман 11, де Пагтер 4 + 6 підбирань - старт; Д. ван Острум 8 + 7 підбирань + 7 передач, Н. ван Острум, Херразі 13, Блейкер 5 + 6 підбирань

Київ-Баскет: Шеферд 24 + 5 підбирань + 4 передачі, Крутоус 2, Близнюк 9 + 6 підбирань, Павлов 12 + 6 підбирань, Коренюк 5 - 4 втрати - старт; Хілл 7 + 9 підбирань, Пустозвонов 5, Едвін 2 + 5 передач, Петров 11 + 7 підбирань

Підсумком стартової чверті стала нічия – 17:17. А ось у другій чверті кияни оформили ривок, завдяки якому команда Айнарса Багатскіса отримала перевагу перед великою перервою. Ключовим фактором стали очки другого шансу – за цим компонентом наш клуб тотально переважав нідерландців у першій половині.

Зв’язка Шеферд – Павлов на двох набрала 20 очок ще у першій частині гри. Гості відзахищалися проти швидкого нападу суперника, влучили свої дальні кидки та отримали 13 очок переваги після другої чверті.

У другій половині господарям вдалося наблизитись до киян на відставнь 1 очка – сталося це на початку четвертої чверті. Однак команда Багатскіса відповіла черговим ривком, який надав українському клубу більш комфортну перевагу. Колектив Ван ден Белта чіплявся до самого завершення гри і кожного разу у «Київ-Баскета» знаходились відповіді на спроби суперника нівелювати відставання.

«Київ-Баскет» виграв підбирання і протягом усього матчу тримався у ролі лідера, регулярно набираючи очки другим темпом (23:6 на користь киян). Свій найрезультативніший матч на євроарені в цьому сезони зіграв Кейсі Шеферд, який набрав 24 очка (5/7 двоочкових, 4/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань та 4 передачі при 3 втратах (РЕ 25) і допоміг киянам стартувати у другому раунді з перемоги – 77:86.

Наступний матч у Кубку Європи ФІБА «Київ-Баскет» зіграє 18 грудня вдома проти угорського «Керменда».