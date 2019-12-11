Українець Михайлюк у топ-10 НБА за результативністю триочкових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Михайлюк НБА

Наразі наш баскетболіст на восьмому місці серед усіх гравців

Захисник збірної України та «Детройта» Святослав Михайлюк посідає восьме місце серед усіх гравців НБА за влучністю триочкових з початку сезону.

Наш баскетболіст за 324 хвилини в 19-ти поєдинках 63 рази кидав з-за дуги, влучив 29 разів. Це 46% реалізації.

Це найвищий показник у професіональній кар’єрі українського захисника. Поточного сезону Михайлюк уже поліпшив свій рекорд результативності в НБА та вперше вийшов на матч регулярного чемпіонату в стартовому складі.

Нагадаємо, Михайлюк виступає в НБА другий сезон. Влітку 2018 року «Лейкерс» обрав його на драфті після чотирьох сезонів у NCAA. У лютому 2019 року українця обміняли в «Детройт».