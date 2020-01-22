«Київ-Баскет» вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА



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«Київ-Баскет» переміг вдома нідерландський «Зволле» ФІБА

Команда Айнарса Багатскіса здобула четверту перемогу на другому етапі турніру

«Київ-Баскет» переміг вдома нідерландський «Зволле» в четвертому матчі другого етапу Кубка Європи ФІБА – 89:76.

«Київ-Баскет» (Україна) – «Зволле» (Нідерланди) – 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26)

Київ-Баскет: Хілл 18, Коренюк 17, Петров 10, Пустозвонов 9, Павлов 8, Крутоус 8, Кондраков 7, Классен 6, Близнюк 6, Заєць

Зволле: Далман 13, Дорсі Волкер 13, Девон ван Оострум 11, Дешон Волкер 10, Де Пагтер 8, Шилдер 7, Блекер 5, Херразі 4, Арнінхоф 3, Люк ван Оострум 2, ван Шайк

До другої очної зустрічі команди підійшли з діаметрально протилежними здобутками. Кияни з трьома перемогами були беззаперечними фаворитами. Гості програли всі три матчі та більше мали сподіватися на диво.

Господарі не зволікаючи одразу взялися диктувати свої умови. Після середини стартової чверті гості попливли. Кияни впевнено набирали очки, користуючись помилками та втратами суперника.

Після першої половини «Київ-Баскет» мав 14 очок переваги. По 9 балів набрали Хілл з Пустозвоновим. Українець для цього реалізував три з трьох дальніх кидки. У підсумку він залишився найкращим за цим показником у матчі, додавши за другу половину ще дві хибні спроби.

Загалом же найрезультативнішим у матчі став Хілл з 18-ма очками, якого за другу половину майже наздогнав Коренюк – 17 очок.

«Київ-Баскет» впевнено здобув четверту перемогу на другому етапі та гарантував участь в плей-оф.