Визначено другі п’ятірки Матчу зірок Суперліги



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Лого Матчу зірок-2020 ФБУ

Свої варіанти гравців називали тренери команд баскетбольного чемпіонату

Тренери команд баскетбольної Суперліги визначили свої п’ятірки на Матч зірок, який відбудеться 1 лютого в Києві.

Нагадаємо, баскетбольне шоу в Палаці спорту відбуватиметься в форматі поєдинку Зірок України та Зірок Легіону.

Напередодні свої п’ятірки за підсумками голосування визначили вболівальники.

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Окрім тренерських п’ятірок ще по два гравці в команди визначать організатори з ФБУ.

Тренерська п’ятірка Зірок України: Денис Лукашов (Прометей), Богдан Близнюк (Київ-Баскет), Максим Пустозвонов (Київ-Баскет), В’ячеслав Петров (Київ-Баскет), Кирило Фесенко (Дніпро).

Тренерська п’ятірка Зірок Легоіну: Брюс Мессі (Одеса), Джаред Террелл (Дніпро), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Льюїс Салліван (Хімік), Майкл Маєрс (Прометей).