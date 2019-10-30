Сільська команда з Закарпаття б’є елітний «Львів» і виходить в 1/4-ту Кубка України (відео)
На чвертьфінальній стадії буде мінімум дві сільських команди
«Минай» з однойменного села під Ужгородом вперше у своїй історії вийшов до чвертьфіналу Кубка України.
В 1/8-й команда, яку тренує легенда донецького «Шахтаря» Василь Кобін, перемогла аутсайдерів Прем‘єр-ліги «Львів».
«Минай» – «Львів» - 2:0
Голи: 1:0 – Олег Допілка (76). 2:0 – Роберт Ґеґедош (82)
«Минай»: Артем Кулинич – Олег Допілка, Антоніо Сантос (Михайло Кополовець, 76), Максим Жичиков, Петро Стасюк – Ігор Вагін (Олег Маїк, 60), Анатолій Нурієв, Максим Гавриленко – Олександр Глагола, Роберт Ґеґедош, Антон Кіча (Василь Пиняшко, 61). Тренер – Василь Кобін
«Львів»: Олександр Бандура – Ігор Гончар, Антон Братков, Сергій Борзенко, Руслан Зубков – Альваро, Мартан (Станіслав Демків 89), Ренан (Феліпе Пахтманн 73) – Шина, Ярослав Богунов (Баяна 85), Пернамбуко. Тренер – Володимир Мазяр
Попередження: Василь Пиняшко (68) - Альваро (25), Сергій Борзенко (38), Ігор Гончар (45+1), Антон Братков (78)
Вилучення: Руслан Зубков (49), Егіше Мелік'ян (тренер) (49)
Нагадаємо, що ще одним чвертьфіналістом Кубка став інший сільський клуб першої ліги «Інгулець». Команда Сергія Лавриненка перемогла вдома СК «Дніпро-1».