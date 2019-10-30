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    Сільська команда з Закарпаття б’є елітний «Львів» і виходить в 1/4-ту Кубка України (відео)

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    &laquo;Минай&raquo; переписав свою історію - Сільська команда з Закарпаття б’є елітний «Львів» і виходить в 1/4-ту Кубка України (відео)
    «Минай» переписав свою історію
    UA-Футбол

    На чвертьфінальній стадії буде мінімум дві сільських команди

    «Минай» з однойменного села під Ужгородом вперше у своїй історії вийшов до чвертьфіналу Кубка України.

    В 1/8-й команда, яку тренує легенда донецького «Шахтаря» Василь Кобін, перемогла аутсайдерів Прем‘єр-ліги «Львів».

    «Минай» – «Львів» - 2:0

    Голи: 1:0 – Олег Допілка (76). 2:0 – Роберт Ґеґедош (82)

    «Минай»: Артем Кулинич – Олег Допілка, Антоніо Сантос (Михайло Кополовець, 76), Максим Жичиков, Петро Стасюк – Ігор Вагін (Олег Маїк, 60), Анатолій Нурієв, Максим Гавриленко – Олександр Глагола, Роберт Ґеґедош, Антон Кіча (Василь Пиняшко, 61). Тренер – Василь Кобін

    «Львів»: Олександр Бандура – Ігор Гончар, Антон Братков, Сергій Борзенко, Руслан Зубков – Альваро, Мартан (Станіслав Демків 89), Ренан (Феліпе Пахтманн 73) – Шина, Ярослав Богунов (Баяна 85), Пернамбуко. Тренер – Володимир Мазяр

    Попередження: Василь Пиняшко (68) - Альваро (25), Сергій Борзенко (38), Ігор Гончар (45+1), Антон Братков (78)

    Вилучення: Руслан Зубков (49), Егіше Мелік'ян (тренер) (49)

    Нагадаємо, що ще одним чвертьфіналістом Кубка став інший сільський клуб першої ліги «Інгулець». Команда Сергія Лавриненка перемогла вдома СК «Дніпро-1».
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Львів» Олександр Бандура Пернамбуко Сергій Борзенко Перша ліга ФК «Минай» Василь Кобін Мартан Антон Братков Ярослав Богунов Роберт Ґеґедош Шина Ренан Ігор Гончар Анатолій Нурієв Володимир Мазяр Руслан Зубков Олег Допілка Артем Кулинич Антоніо Сантос Михайло Кополовець Максим Жичиков Петро Стасюк Ігор Вагін Олег Маїк Максим Гавриленко Олександр Глагола Антон Кіча Василь Пиняшко
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