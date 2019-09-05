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    «Київ-Баскет» здобув другу перемогу в Латвії

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    <p>&nbsp;&laquo;Київ-Баскет&raquo; проводить ігрову підготовку в Латвії</p> - «Київ-Баскет» здобув другу перемогу в Латвії

     «Київ-Баскет» проводить ігрову підготовку в Латвії

    БК «Київ-Баскет»

    Команда Айнарса Багатскіса продовжує ігрову підготовку до нового сезону

    Чоловіча команда «Київ-Баскета» продовжує ігрову сесію у Латвії. Слідом за латвійським VEF підопічні Айнарса Багатскіса перемогли естонський «Калев» -  93:77.

    «Київ-Баскет» – «Калев» -  93:77 (23:14, 19:23, 21:20, 30:20)

    «Київ-Баскет»: Шепард 17+3пб+6рп, Петров 16+1пб, Пустозвонов 12+3пб+4рп, Едвін 10+4пб+7рп, Сандул 9+3пб+1рп, Джексон 6+1пб+1рп, Крутоус 4+3пб+2рп, Отверченко і Мусієнко по 4+1пб+1рп, Тищенко 2.

    Кияни потужно розпочали поєдинок. Вже у першій чверті вони набрали 23 очка, а пропустили лише 14. Втім, у другій десятихвилинці естонці підтягнулися у рахунку. Вони виграли цей ігровий відрізок 23:19 і на перерву команди пішли за п’ятиочкової переваги умовних господарів. У третій чверті «Калев» продовжив чинити опір, а ось заключну десятихвилинку «Київ-Баскет» провів набагато краще за естонців – 30:20 у чверті і 93:77 у матчі. Найрезультативнішим у складі киян став Кейсі Шепард 17оч+3пб+6рп.

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    З 31 серпня «Київ-Баскет» проводить 10-денні навчально тренувальні збори у Ризі. У планах головного тренера Айнарса Багатскіса зіграти п’ять контрольних матчів. 

    Сезон для «Київ-Баскета» розпочнеться з кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів. 17 вересня кияни зіграють на виїзді з чемпіоном Австрії «Капфенбергом». Матч-відповідь – 20 вересня у київському Палаці спорту.

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