Київське «Динамо» - чемпіон України з баскетболу серед жінок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київ-Баскет» - «Динамо» ФБУ

У четвертому матчі фінальної серії плей-оф динамівки втретє перемогли чемпіона минулого сезону «Київ-Баскет»

«Київ-Баскет» - «Динамо» - 87:94 (25:20, 21:25, 16:21, 25:28)

«Київ-Баскет»: Любінець (24 очка + 6 підбирань), Кондусь (19+6), Ольховик (19+6), Спітковська (11+9), Афанасьєва (8), Колесніченко (5), Бойко (1)

«Динамо»: Кійс (29+10+12 передач), Тетерук (27+13), Морріссет (21), П’янтак (8+5), Карєва (5), Фастова (2), Любарська (2).

У Києві 6 травня відбувся четвертий поєдинок фінальної серії плей-оф жіночої Суперліги між «Київ-Баскетом» і «Динамо», інформує ФБУ.

На початку першої чверті динамівки діяли активніше, але варто їм було піти у відрив, як Володимир Холопов взяв тайм-аут і господарки провели відмінний відрізок – з 4:9 до 16:9. Холоднокровність американок додавала впевненості динамівкам і синьо-білі не давали господаркам відірватися. Натомість «Київ-Баскет» жертовно грав на підбираннях, зарядженість підопічних Холопова позначалася на результативності. Не дозволила господаркам у першій чверті відірватися влучанням здалеку Тетерук – 25:20 на користь «Київ-Баскета» після першої чверті.

На початку другої чверті «Динамо» менше помилялося в передачах, нервозність синьо-білих зменшували результативні кидки. Ближче до екватора Адреона Кійс двічі відновлювала рівновагу. Але «Київ-Баскет» зусиллями Ольховик і Кондусь утримував позитивний баланс. Допоки холоднокровна Моррісет у швидкому прориві не вивела «Динамо» вперед 40:38. Наприкінці першої половини не влучила з периметра Афанасьєва, натомість Тетерук здалеку не схибила. Але технічний фол «Динамо» дозволив господаркам піти на перерву лідерами 46:45.

На початку другої половини динамівкам вкотре вдалося не піддатися паніці і вийти вперед. Досвід Тетерук і холоднокровність американок зробили свою справу і вони повели у рахунку. А «Київ-Баскет» намагався не відставати.

На останню чверть команди вийшли за рахунку 66:62 на користь «Динамо». П’ятий фол Ганни Ольховик вивів передчасно з гри капітана господарок. Втім, Спітковська влучанням з периметра скоротила відставання до мінімуму 65:66. Боротьба за кожний м’яч була запеклою, команди по черзі виходили вперед. «Київ-Баскет» намагався налагодити командну гру без свого капітана. Емоції били через край. У спірних епізодах суддям довелося скористатися системою відеоповторів.

Так, «Київ-Баскет» залишився ще без одного свого бійця Євгенії Спітковської, а «Динамо» – без Моррісет. У складі біло-синіх з «холодною головою» залишалися Тетерук і Кійс. Вони і створили на екваторі заключного періоду відрив «Динамо». Дуже вчасно для господарок «два з фолом» реалізувала Кондусь, але Кійс була безжальною під кошиком господарок. На останній хвилині матчу з середньої відстані поцілила капітан «Динамо» Людмила Любарська. А справу біло-синіх довершила Кійс. 94:87 перемога «Динамо» і воно – чемпіон!

Бронзові нагороди раніше виборола бердянська «Чайка», яка в трьох матчах плей-оф перемогла «Львів».

Читайте також: ФБУ назвала найкращих гравців сезону в баскетбольній Суперлізі