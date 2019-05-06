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    ФБУ назвала найкращих гравців сезону в баскетбольній Суперлізі

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    Збірна сезону баскетбольної Суперліги - ФБУ назвала найкращих гравців сезону в баскетбольній Суперлізі
    Збірна сезону баскетбольної Суперліги
    ФБУ

    У п’ятірці найкращих двоє українців та три легіонера

    За підсумками сезону в чоловічій Суперлізі Федерація баскетболу України визначила найкращих гравців чемпіонату.

    До символічної п’ятірки ввійшли два українці та три легіонера.

    Символічна збірна Суперліги сезону-2018/19
    Розігруючий
    Деон Едвін («Хімік», 38 матчів) - 16.4 очка, 6.2 підбирання, 4.9 передачі (РЕ 16.4)

    Атакуючий захисник
    Олександр Мішула («Дніпро») - 15.8 очка, 4.3 передачі, 2.3 підбирання (РЕ 12.9)

    Легкий форвард
    Павло Крутоус («Київ-Баскет») - 14.9 очка. 2.8 передачі, 2.6 підбирання (РЕ 14.9)

    Потужний форвард
    Кіндал Хілл («Запоріжжя») - 16.4, 8.2 підбирання, 1.6 передачі (РЕ 16.4)

    Центровий
    Кріс Джонс («Хімік», 38 матчів) - 15.6 очка, 6.4 підбирання, 2.8 передачі (РЕ 15.6)

    Нагадаємо, титул чемпіона України втретє виборов южненський «Хімік», який у фінальній серії плей-оф впевнено переміг «Київ-Баскет» - 3:0.

    Бронзові нагороди виграли баскетболісти «Запоріжжя», які здолали «Дніпро» - 3:2.

     Читайте також: Яскраві миттєвості чемпіонської перемоги «Хіміка» (відео)
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