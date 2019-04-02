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    Київське «Динамо» може втратити другого гравця впродовж двох діб

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    Динамівський період кар'єри став для Вітора Буено суцільним розчаруванням - Київське «Динамо» може втратити другого гравця впродовж двох діб
    Динамівський період кар'єри став для Вітора Буено суцільним розчаруванням
    UA-Футбол

    Вітор Буено близький до повернення в Бразилію

    Хавбек Вітор Буено може залишити розташування команди київського «Динамо» протягом найближчої доби.

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    «Динамо» вже продало іншого півоборонця Че-Че за суму близько п'яти мільйонів євро. Покупцем виступив бразильський клуб «Сан-Паулу», який цікавиться ще одним динамівцем – Вітором Буено.

    Про це стверджує один із бразильських блоерів. Однак інше бразильське джерело зазначає, що з висновками поспішати не потрібно, адже своє слово повинен сказати і «Сантос», котрому належить контракт Буено. В будь-якому випадку, доля гравця повинна визначитися до завершення поточної доби, коли й зачиняється трансферне вікно у Бразилії.

    Відзначимо, що Вітор Буено перейшов у «Динамо» на правах оренди влітку минулого року як «надбавка» до суми коштів, сплаченої «Сантосом» за Дерліса Ґонсалеса. Однак Буено в Києві не прижився, провівши впродовж сезону лише три матчі і отримавши в них в сумі менше дев'яноста ігрових хвилин.

     Читайте також: Київське «Динамо» відмовиться від послуг відразу двох легіонерів

    Джерело: UA-Футбол

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