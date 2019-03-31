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    Київське «Динамо» відмовиться від послуг відразу двох легіонерів

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    Недовга епопея Че-Че в Києві добігає кінця - Київське «Динамо» відмовиться від послуг відразу двох легіонерів
    Недовга епопея Че-Че в Києві добігає кінця
    Укрінформ

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    Бразильський півоборонець «Динамо» Че-Че найближчим часом стане гравцем «Сан-Паулу». По це повідомив бразильський журналіст Давид Кіналія на своїй сторінці в Twitter.

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    «Угоди досягнуто. Че-Че відправився на медичний огляд, після чого підпише контракт з бразильським клубом», - написав Кіналія.

    Бразильські ЗМІ повідомляють, що «Сан-Паулу» погодився заплатити «Динамо» за Че-Че 5,5 мільйонів євро, а сам півоборонець підпише довгостроковий контракт з «Сан-Паулу», як це зробив цього тижня Алешандре Пато.

    26-річного гравця хоче бачити в команді особисто головний тренер «Сан-Паулу» Кука, який раніше тренував Че-Че під час його виступів за «Палмейрас».

    Нагадаємо, Че-Че в цьому сезоні зіграв за киян 15 матчів і віддав 1 гольовий пас.

    Інший півоборонець «Динамо» Вітор Буено, права на якого належать «Сантосу», також вилетів до Бразилії з метою повернення в свій колишній клуб. Про це повідомляє журналіст Globo Лукас Мусілетті.

    Журналіст повідомляє, що гравець не хоче залишатися в «Динамо» і спробує здійснити будь-який перехід до закриття трансферного вікна в Бразилії, яке станеться у вівторок, 2 квітня. В разі невдачі в переговорах з «Сантосом» Буено спробує піти в оренду в інший бразильський клуб.

     Читайте також: Бразильський клуб прагне орендувати хавбека київського «Динамо»

    Джерело: Укрінформ

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