Київський «Євроформат» — п'ятиразовий чемпіон України з пляжного футболу



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Фото: ФФУ

Підопічні Віталія Шишова виграли чемпіонати Києва та України

Минулих вихідних на київській «Гідропарк-Арені» відбувся фінальний турнір чемпіонату України з пляжного футболу.

Перемогу в ньому здобула столична команда «Євроформат», яка в цьому році вперше зробила «золотий дубль».

Підопічні Віталія Шишова виграли чемпіонати Києва та України, інформує прес-служба Федерації футболу України.

У фінальному поєдинку національної першості «Євроформат» зустрівся з «ВІТом».

Після першого тайму майбутні чемпіони поступалися — 2:4, а їхньому головному тренеру довелося змінити голкіпера. Цей крок виявився вирішальним.

Андрій Неруш став у ворота і виявився непробивним — більше м'ячів «євроформатівці» не пропустили, а самі у другій половині гри святкували успіх тричі.

Отже, у підсумку 5:4 на користь «Євроформату», який став п'ятиразовим чемпіоном України.

Срібні медалі першості завоював «ВІТ», а бронзові — київська «Альтернатива», яка в матчі за третє місце переграла дніпровський «Вибір» (5:2).

MVP чемпіонату України став голкіпер «Євроформату» Андрій Неруш, найкращим бомбардиром — його одноклубник Дмитро Войтенко, який дев'ять разів розписався у воротах суперників.

Найкращим серед воротарів визнали Дениса Сабатюка («Альтернатива»).