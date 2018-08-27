Київський «Євроформат» — п'ятиразовий чемпіон України з пляжного футболу
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Підопічні Віталія Шишова виграли чемпіонати Києва та України
Минулих вихідних на київській «Гідропарк-Арені» відбувся фінальний турнір чемпіонату України з пляжного футболу.
Перемогу в ньому здобула столична команда «Євроформат», яка в цьому році вперше зробила «золотий дубль».
Підопічні Віталія Шишова виграли чемпіонати Києва та України, інформує прес-служба Федерації футболу України.
У фінальному поєдинку національної першості «Євроформат» зустрівся з «ВІТом».
Після першого тайму майбутні чемпіони поступалися — 2:4, а їхньому головному тренеру довелося змінити голкіпера. Цей крок виявився вирішальним.
Андрій Неруш став у ворота і виявився непробивним — більше м'ячів «євроформатівці» не пропустили, а самі у другій половині гри святкували успіх тричі.
Отже, у підсумку 5:4 на користь «Євроформату», який став п'ятиразовим чемпіоном України.
Срібні медалі першості завоював «ВІТ», а бронзові — київська «Альтернатива», яка в матчі за третє місце переграла дніпровський «Вибір» (5:2).
MVP чемпіонату України став голкіпер «Євроформату» Андрій Неруш, найкращим бомбардиром — його одноклубник Дмитро Войтенко, який дев'ять разів розписався у воротах суперників.
Найкращим серед воротарів визнали Дениса Сабатюка («Альтернатива»).