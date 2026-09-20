«Утрехт» з травмою Степанова зазнав розгромної поразки у матчі чемпіонату Нідерландів
Поїздка форварда до збірної України тепер під питанням
20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату Нідерландів між «Феєнордом» та «Утрехтом». Про це повідомляє «Главком».
Команди щустрілись на стадіоні «Де Кюйп» у Роттердамі.
Господарі поля надвпевнено здолали свого суперника: вже на шостій хвилині вийшли уперед і з того моменту лише збільшували свою перевагу – 5:0.
На 31-й хвилині матчу ушкодження отримав форвард «Утрехта» Артем Степанов. Він не зміг продовжити гру та був замінений.
Степанов отримав виклик до збірної України на майбутні матчі Ліги націй, проте наразі невідомо, и він допоможе команді. У цьому сезоні ередивізі він відзначився п'ятьма голами.
Чемпіонат Нідерландів. Сьомий тур
«Феєнорд» – «Утрехт» – 5:0
Голи: Мусса, 6, 33, Феррі, 9, Валент, 53, Діарра, 64
Раніше Артем Степнов прокоментував виклик до збірної України.
У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.
Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27
- 25 вересня, Угорщина – Україна
- 28 вересня, Грузія – Україна
- 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
- 5 жовтня, Україна – Угорщина
- 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
- 17 листопада, Україна – Грузія
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