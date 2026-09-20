Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Утрехт» з травмою Степанова зазнав розгромної поразки у матчі чемпіонату Нідерландів

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Утрехт» з травмою Степанова зазнав розгромної поразки у матчі чемпіонату Нідерландів
Українець ризикує прпоустити матчі Ліги націй
фото: ФК «Утрехт». Артем Степанов

Поїздка форварда до збірної України тепер під питанням

20 вересня відбувся матч сьомого туру чемпіонату Нідерландів між «Феєнордом» та «Утрехтом». Про це повідомляє «Главком».

Команди щустрілись на стадіоні «Де Кюйп» у Роттердамі.

Господарі поля надвпевнено здолали свого суперника: вже на шостій хвилині вийшли уперед і з того моменту лише збільшували свою перевагу – 5:0.

На 31-й хвилині матчу ушкодження отримав форвард «Утрехта» Артем Степанов. Він не зміг продовжити гру та був замінений.

Степанов отримав виклик до збірної України на майбутні матчі Ліги націй, проте наразі невідомо, и він допоможе команді. У цьому сезоні ередивізі він відзначився п'ятьма голами.

Чемпіонат Нідерландів. Сьомий тур

«Феєнорд» – «Утрехт» – 5:0

Голи: Мусса, 6, 33, Феррі, 9, Валент, 53, Діарра, 64

Раніше Артем Степнов прокоментував виклик до збірної України.

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ередивізіє

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний тренер єгипетської команди раніше вже отримав ще одне покарання під час матчу з Аргентиною
ФІФА відкрила справи проти Єгипту через критику на свою адресу
22 серпня, 08:33
Естер Гонсалес вирішила не дратувати нового працедавця
Іспанська футболістка «відреклася» від коханої після переходу в нову команду
26 серпня, 21:08
Михайло Мудрик не переїжджатиме далеко
Мудрик знайшов новий клуб у чемпіонаті Англії – джерело
31 серпня, 21:56
Данило Сікан забив шостий гол у сезоні
«Андерлехт» з черговим забитим м'ячем Сікана переграв «Кортрейк»
4 вересня, 00:07
Мюнхенський гранд втратив очки вже у другому тур Бундесліги
«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини
5 вересня, 22:12
Укранець ризикує пропустити поєдинок з «Інтером»
Андрій Лунін пропустив тренування «Реала» перед грою з «Інтером» через хворобу
7 вересня, 19:46
Бразилія U20 на найближчих зборах проведе три товариських матчі
Чотири гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії U20
12 вересня, 14:04
Рубен Аморім мав контраверсійні пресконференції і раніше
Тренер «Мілана» потрапив у скандал через порівняння гри команди з авіакатастрофою
12 вересня, 17:49
Вже в 1/8 фіналу турніру на вболівальників очікує «класичне» – поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем»
Чекали на «класичне»? Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
18 вересня, 12:20

Новини

«Колос» переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги
«Колос» переграв «Кудрівку» у реультативному матчі Прем'єр-ліги
«Утрехт» з травмою Степанова зазнав розгромної поразки у матчі чемпіонату Нідерландів
«Утрехт» з травмою Степанова зазнав розгромної поразки у матчі чемпіонату Нідерландів
Збірна України здолала Кіпр та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса
Збірна України здолала Кіпр та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса
Україна – Румунія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Україна – Румунія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату Європи з волейболу
Президент започаткував щорічний Кубок з рукопашного бою
Президент започаткував щорічний Кубок з рукопашного бою
Юний бомбардир відреагував на прем'єрний виклик до збірної України
Юний бомбардир відреагував на прем'єрний виклик до збірної України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
187K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
141K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua