Китайських спортсменів змушують дивитися російський пропагандистський фільм



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Кадр з фыльму «Двіженіє ввєрх»

Майбутні олімпійці зобов’язані передивитися фільм про баскетбольний матч збірних СРСР та США

Державне управління спорту Китаю зобов’язало усіх спортсменів, які готуються до Олімпійських ігор, передивитися російський фільм «Двіженіє ввєрх», інформує «Чемпіонат».

У стрічці розповідається про перемогу баскетбольної збірної СРСР над командою США на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені.

Одним з лобістів прокату та демонстрації фільму спортсменам став колишній баскетболіст, президент Китайської баскетбольної асоціації Яо Мін. За його наполягання стрічку демонстрували збірній Китаю перед стартом домашнього чемпіонату світу. Втім господарі не змогли в підсумку подолати навіть перший груповий етап.