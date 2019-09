Китайський коментатор розплакався через поразку баскетбольної збірної на чемпіонаті світу (відео)

Китайський коментатор Ван Шипен раніше був професіональним баскетболістом та виступав за національну команду

Китайський коментатор Ван Шипен надто боляче відреагував на поразку своєї баскетбольної збірної на домашньому чемпіонаті світу в матчі групового етапу проти Польщі.

Китайці програли в овертаймі з рахунком 76:79. Колишній професіональний баскетболіст та гравець національної збірної Ван Шипен не зміг стримати сліз.

China were defeated by Poland 79-76 (OT) in the 2nd game of the FIBA World Cup. They could have won the game but quite a few tactics in clutch time are problematic. Wang Shipeng, the TV commentator and the former national team shooting guard, choke with sobs after the game. pic.twitter.com/BT6gpKCpzj