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    Китайський коментатор розплакався через поразку баскетбольної збірної на чемпіонаті світу (відео)

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    Збірна Китаю програла Польщі на домашньому чемпіонаті світу з баскетболу - Китайський коментатор розплакався через поразку баскетбольної збірної на чемпіонаті світу (відео)
    Збірна Китаю програла Польщі на домашньому чемпіонаті світу з баскетболу
    ФІБА

    Китайський коментатор Ван Шипен раніше був професіональним баскетболістом та виступав за національну команду

    Китайський коментатор Ван Шипен надто боляче відреагував на поразку своєї баскетбольної збірної на домашньому чемпіонаті світу в матчі групового етапу проти Польщі.

    Китайці програли в овертаймі з рахунком 76:79. Колишній професіональний баскетболіст та гравець національної збірної Ван Шипен не зміг стримати сліз.

    У збірної Китаю після двох матчів одна перемога та поразка Наразі господарі чемпіонату світу посідають друге місце в групі.

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