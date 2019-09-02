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    У світі

    Матч хокейної Ліги чемпіонів ледь не був зірваний через сутички між вболівальниками

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    Фото:&nbsp;ess.fi - Матч хокейної Ліги чемпіонів ледь не був зірваний через сутички між вболівальниками
    Фото: ess.fi

    Перед третім періодом продовження матчу було під загрозою

    На матчі хокейної Ліги чемпіонів між фінським «Пеліканс» і швейцарської «Лозанною» відбулися сутички між уболівальниками, інформує Ilta-Sanomat.

    Протягом зустрічі на фінській арені відбулося кілька бійок, ініціаторами яких були шанувальники швейцарської команди.

    Зокрема, перед третім періодом продовження матчу було під загрозою, після чого поліція вдалася до рішучих дій і заарештувала кількох фанатів. Повідомляється, що значна частина учасників конфлікту перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

    У Лізі чемпіонів беруть участь команди з вищих хокейних ліг як мінімум шести європейських країн (команди з Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії та Швеції беруть участь на правах представників шести ліг-засновників, команди з інших ліг отримують уайлд-кард).

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