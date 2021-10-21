Кличко нагородив призерів Паралімпійських ігор в Токіо
Кияни, які вдало виступили в Японії, отримали грошові винагороди
Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії зустрівся з киянами-призерами XVI літніх Паралімпійських Ігор у Токіо та нагородив спортсменів і їх тренерів. Троє спортсменів-киян, які вибороли з 1 по 5 місця, та двоє тренерів, отримали грошову винагороду та іменні годинники від Київського міського голови. А двоє призерів (олімпійське золото та срібло) – також і відзнаку Київського міського голови «Знак Пошани».
«Минулого місяця ми вітали тут киян-олімпійців з призовими місцями на олімпіаді в Токіо. А сьогодні мені дуже приємно поспілкуватися та привітати вас із блискучими результатами на XVI літніх Паралімпійських Іграх! Кияни, разом з усією Україною, вболівали за вас і вірили у ваш успіх. Кожна паралімпійська нагорода – це свідчення фантастичної працездатності, мужності і волі до перемоги. Щоразу, коли синьо-жовтий прапор здіймався над аренами в Токіо, ми відчували гордість за вас і за Україну», – сказав Кличко.
Мер Києва подякував спортсменам за нову сторінку історії паралімпійського руху, в яку назавжди вписані їхні імена.
«Ви ще раз продемонстрували, що незважаючи на труднощі і виклики, кияни завжди залишаються серед найкращих у світі. Ви доклали багато зусиль, поту та нервів до цих важливих перемог. Тож столична влада не залишить вас без уваги. Кожен зі спортсменів, які вибороли з 1 по 5 місце, та їх тренери, отримають грошову винагороду від міста. Ще раз дякую всім спортсменам та тренерам за відданість спорту і силу волі! Бажаю вам миру, здоров’я та оптимізму, завжди блискучої форми та нових перемог!» – додав Віталій Кличко.
«Ми дуже вдячні місту за те, що підтримували нас, і ми змогли досягти таких високих результатів. Спасибі, що запросили сьогодні сюди та відзначили наші перемоги. Це дуже важливо для нас», – сказала паралімпійська чемпіонка Оксана Зубковська.
Усього в складі української збірної було четверо киян-паралімпійців. З 98-ми нагород, які виборола збірна команда України на XVI літніх Паралімпійських іграх, 2 нагороди – золото та срібло – здобули спортсмени-кияни.
Місто нагородило трьох спортсменів: Оксану Зубковську (золота медаль, легка атлетика серед спортсменів з порушеннями зору), Катерину Денисенко (срібна медаль та четверте місце, плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату), Дмитра Солов’я (5 місце, дзюдо серед спортсменів з порушеннями зору).
Так, за золото спортсмени отримали від міста 700 тис. грн, за срібло – 600 тис. грн, за четверте місце – 400 тис. грн, п’яте – 300 тис. грн.
Тренери паралімпійців отримали від 150 до 350 тис. грн грошової винагороди.
Всього міська влада Києва на матеріальну підтримку паралімпійців та їхніх тренерів виділила 2,5 млн грн.
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