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    Луческу розповів, коли «Динамо» подолало страх в грі з «Барселоною»

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    Луческу розповів, коли «Динамо» подолало страх в грі з «Барселоною»
    Фото з відкритих джерел

    Наставнику киян сподобалася гра киян в другому таймі матчу Ліги чемпіонів

    Тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував гру з «Барселоною» в третьому турі Ліги чемпіонів, в якій кияни поступилися – 0:1. На погляд наставника, в другому таймі його команда нічим не поступалася супернику.

    «Рахунок не на нашу користь. В першому таймі ми зіграли не так, як хотіли. В другому ми подолали бар'єр остраху грати з «Барселоною». Ми могли досягти більшого.

    Гравці мають розуміти, що це рівень Ліги чемпіонів, на який потрібно піднятися і нам. Футболісти «Барселони» – вони не тільки швидкі і технічні, але також агресивні. В цьому їхня сила.

    Рівень чемпіонату України набагато нижчий, ніж рівень Ліги чемпіонів. Коли граєш з такими командами, як «Барселона», розумієш, що ще багато роботи».

    Матч-відповідь «Динамо» і «Барселона» проведуть за два тижні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Луческу розповів, коли «Динамо» подолало страх в грі з «Барселоною»