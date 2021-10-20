Луческу розповів, коли «Динамо» подолало страх в грі з «Барселоною»

Наставнику киян сподобалася гра киян в другому таймі матчу Ліги чемпіонів

Тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував гру з «Барселоною» в третьому турі Ліги чемпіонів, в якій кияни поступилися – 0:1. На погляд наставника, в другому таймі його команда нічим не поступалася супернику.

«Рахунок не на нашу користь. В першому таймі ми зіграли не так, як хотіли. В другому ми подолали бар'єр остраху грати з «Барселоною». Ми могли досягти більшого.

Гравці мають розуміти, що це рівень Ліги чемпіонів, на який потрібно піднятися і нам. Футболісти «Барселони» – вони не тільки швидкі і технічні, але також агресивні. В цьому їхня сила.

Рівень чемпіонату України набагато нижчий, ніж рівень Ліги чемпіонів. Коли граєш з такими командами, як «Барселона», розумієш, що ще багато роботи».

Матч-відповідь «Динамо» і «Барселона» проведуть за два тижні.