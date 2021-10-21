Роналду врятував «Манчестер Юнайтед» і встановив рекорд Ліги чемпіонів

Португальський нападник забив 38-й команді в єврокубковому турнірі

«Манчестер Юнайтед» врятувався у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів, поступаючись – 0:2. «Аталанта», яка гостювала на «Олд Траффорд», досить легко здобула перевагу в першому таймі, але повністю провалила другий. В італійському клубі забивали Пашаліч і Демірал.

Після перерви Рашфорд скоротив рахунок, згодом Магвайр його зрівняв, а Роналду приніс господарям перемогу – 3:2. Цей гол для португальського нападника став рекордним. Як повідомляється в «твіттері» Goal, Кріштіану нападник забивав в Лізі чемпіонів 38 командам.

Українець Руслан Малиновський вийшов на поле на 68 хвилині за рахунку 2:1 на користь італійської команди.

В іншому матчі групи F «Вільярреал» розбив на виїзді «Янг Бойз» – 4:1.