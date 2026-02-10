Клуб МЛС зробив бомбардира «Барселони» трансферною ціллю

Роберт Левандовскі може круто змінити життя

Досвідчений форвард отримав варіант продовження кар'єри за океаном

Нападник іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі всерйоз зацікавив американський «Чикаго Файр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Клуб зі штату Іллінойс, де чимала польська діаспора, націлився на підписання ветерана. Левандовскі може перебратися до МЛС у прийдешнє літо.

Контракт Роберта Левандовскі з «Барселоною»

Угода поляка з іспанським грандом чинна до 30 червня. Сторони мають інтерес до пролонгації договору, та не можуть дійти згоди в деталях. Зокрема, «Барса» прагне суттєво зменшити зарплату форварда.

Якщо Левандовскі не домовиться з «Барселоною» про новий контракт, то піде з команди безкоштовно. Він уже може вести перемовини з іншими клубами щодо переходу з 1 липня у статусі вільного агента.

Роберт Левандовскі в сезоні 2025/26

Бомбардир розпочав четверту кампанію у складі «Барси». На цей момент він зіграв 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

Орієнтиром для Левандовскі залишається попередній сезон. Тоді він оформив 27 голів у чемпіонаті Іспанії та 42 – загалом. Усього в складі «Барселони» поляк забив 114 м'ячів (175 поєдинків).

Нагадаємо, напередодні Жоан Лапорта пішов із посади президента «Барси». Функціонер зробив такий крок, щоб мати змогу знову балотуватися. Вибори очільника каталонців призначені на 15 березня.

Окрім того, «Барселона» заявила про наміри прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2029 році. Нещодавно іспанський гранд частково завершив реконструкцію «Камп Ноу». Згодом місткість домашнього стадіону збільшать до 105 тисяч.