Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» отримав список вимог зіркового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» отримав список вимог зіркового тренера
Юрген Клопп готовий відновити тренерську кар'єру
Фото: Reuters

Королівський клуб змушений буде піти на кадрову революцію

Німець Юрген Клопп готовий очолити мадридський «Реал» за виконання низки умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defensa Central.

Колишній керманич англійського «Ліверпуля» прагне посилити ротацію футболістів у лінії атаки. Окрім того, він наполягатиме на запрошенні нових виконавців у центр оборони.

Кадрові вимоги Юргена Клоппа

Німецький фахівець волів би дати більше ігрової практики нападнику Родріго Гоесу. Поступитися ігровими хвилинами на користь бразильця доведеться Вінісіусу Жуніору та Кіліану Мбаппе. Також до вподоби тренеру вундеркінд Ендрік.

Водночас Клопп хоче підписати двох центрбеків. Іменитий тренер накинув оком на оборонця італійського «Комо» Хакобо Рамона та лідера дортмундської «Борусії» Ніко Шлоттербека. Перший – вихованець «Реала», тож мадридці мають опцію зворотного викупу іспанця.

Чим відомий Юрген Клопп

Німець зробив ім'я на батьківщині. Спершу він провів 7,5 років на чолі «Майнца», в складі якого завершив ігрову кар'єру. Під керівництвом Клоппа тоді грав українець Андрій Воронін.

Перед сезоном 2008/09 фахівець очолив «Борусію» Д. Він привів «джмелів» до двох чемпіонських титулів, здобув Кубок і два Суперкубки Німеччини та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2012/13.

У 2015-2024 рр. Клопп працював із «Ліверпулем». Саме під його керівництвом мерсисайдці перервали 30-річну перерву без титулу чемпіонів Англії. Також він тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19 і програв ще два фінали турніру.

Восени 2024-го Клопп приєднався до структури «Ред Булл». Там він очолив глобальний футбольний підрозділ.

Раніше «Реал» отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Там «вершковим» доведеться зустрітися з лісабонською «Бенфікою». Саме «орлам» зі столиці Португалії «Реал» поступився у фінальному турі основного раунду турніру.

Тим часом Родріго не зможе допомогти мадридцям у протистоянні з «Бенфікою». Нападник отримав дискваліфікацію. УЄФА покарала бразильця баном на два поєдинки через вилучення в останньому турі загального етапу.

Теги: ФК Реал (Мадрид) Жуніор Вінісіус Кіліан Мбаппе Юрґен Клопп Родріґо Ґоес НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25-річний Вінісіус виступає за «Реал» з 2018 року
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»
15 сiчня, 17:58
16-річний Алвес є сином Марсело та іспанської акторки Кларіси Алвес
16-річний син легенди «Реала» підписав професійний контракт з «мадридцями»
28 сiчня, 19:00
Джуд Беллінгем може не зіграти в обох наступних єврокубкових матчах «Реала»
Зірка «Реала» пропустить близько місяця через травму
2 лютого, 14:22

Новини

Членкиня МОК зробила скандальну заяву про повернення російських спортсменів
Членкиня МОК зробила скандальну заяву про повернення російських спортсменів
Клуб МЛС зробив бомбардира «Барселони» трансферною ціллю
Клуб МЛС зробив бомбардира «Барселони» трансферною ціллю
«Реал» отримав список вимог зіркового тренера
«Реал» отримав список вимог зіркового тренера
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські матчі з Італією
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські матчі з Італією
Українець втретє поспіль потрапив у збірну туру чемпіонату Туреччини з футболу
Українець втретє поспіль потрапив у збірну туру чемпіонату Туреччини з футболу
МОК пропонує Гераскевичу замість «шолому пам’яті» одягнути чорну пов'язку
МОК пропонує Гераскевичу замість «шолому пам’яті» одягнути чорну пов'язку

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua