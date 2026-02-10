«Реал» отримав список вимог зіркового тренера

Королівський клуб змушений буде піти на кадрову революцію

Німець Юрген Клопп готовий очолити мадридський «Реал» за виконання низки умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defensa Central.

Колишній керманич англійського «Ліверпуля» прагне посилити ротацію футболістів у лінії атаки. Окрім того, він наполягатиме на запрошенні нових виконавців у центр оборони.

Кадрові вимоги Юргена Клоппа

Німецький фахівець волів би дати більше ігрової практики нападнику Родріго Гоесу. Поступитися ігровими хвилинами на користь бразильця доведеться Вінісіусу Жуніору та Кіліану Мбаппе. Також до вподоби тренеру вундеркінд Ендрік.

Водночас Клопп хоче підписати двох центрбеків. Іменитий тренер накинув оком на оборонця італійського «Комо» Хакобо Рамона та лідера дортмундської «Борусії» Ніко Шлоттербека. Перший – вихованець «Реала», тож мадридці мають опцію зворотного викупу іспанця.

Чим відомий Юрген Клопп

Німець зробив ім'я на батьківщині. Спершу він провів 7,5 років на чолі «Майнца», в складі якого завершив ігрову кар'єру. Під керівництвом Клоппа тоді грав українець Андрій Воронін.

Перед сезоном 2008/09 фахівець очолив «Борусію» Д. Він привів «джмелів» до двох чемпіонських титулів, здобув Кубок і два Суперкубки Німеччини та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2012/13.

У 2015-2024 рр. Клопп працював із «Ліверпулем». Саме під його керівництвом мерсисайдці перервали 30-річну перерву без титулу чемпіонів Англії. Також він тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19 і програв ще два фінали турніру.

Восени 2024-го Клопп приєднався до структури «Ред Булл». Там він очолив глобальний футбольний підрозділ.

Раніше «Реал» отримав суперника в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Там «вершковим» доведеться зустрітися з лісабонською «Бенфікою». Саме «орлам» зі столиці Португалії «Реал» поступився у фінальному турі основного раунду турніру.

Тим часом Родріго не зможе допомогти мадридцям у протистоянні з «Бенфікою». Нападник отримав дискваліфікацію. УЄФА покарала бразильця баном на два поєдинки через вилучення в останньому турі загального етапу.