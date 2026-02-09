Лапорта пішов із посади президента «Барселони»

Функціонер пішов на хитрий крок заради власного майбутнього

Іспанська «Барселона» оголосила про відхід Жоана Лапорти з посади президента каталонців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Відставка бізнесмена стала формальністю. Лапорта пішов із посади, щоб отримати право балотуватися заново. Вибори президента «Барселони» заплановані на 15 березня.

Разом із президентом клубу від своїх обов'язків відмовилася і низка членів ради директорів «Барси». Документи про звільнення всіх менеджерів оформили в понеділок. Це дозволило запустити виборчий процес.

Лапорта вперше став президентом «Барселони» в 2003 році. Він керував іспанським грандом до 2010-го. Знову обійняв посаду правник за освітою у 2021 році.

За час президентства Лапорти «Барселона» завоювала чимало трофеїв. Зокрема, каталонці шість разів стали чемпіонами Іспанії, двічі тріумфували в Лізі чемпіонів, завоювали низку інших кубків. До структури клубу також входять жіноча футбольна команда, а також футзальний, баскетбольний, гандбольний, ролеркейний та хокейний колективи.

