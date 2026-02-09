Головна Спорт Новини
Лапорта пішов із посади президента «Барселони»

Лапорта пішов із посади президента «Барселони»
Жоан Лапорта пішов, щоб повернутися
фото: EFE

Функціонер пішов на хитрий крок заради власного майбутнього

Іспанська «Барселона» оголосила про відхід Жоана Лапорти з посади президента каталонців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Відставка бізнесмена стала формальністю. Лапорта пішов із посади, щоб отримати право балотуватися заново. Вибори президента «Барселони» заплановані на 15 березня.

Разом із президентом клубу від своїх обов'язків відмовилася і низка членів ради директорів «Барси». Документи про звільнення всіх менеджерів оформили в понеділок. Це дозволило запустити виборчий процес.

Лапорта вперше став президентом «Барселони» в 2003 році. Він керував іспанським грандом до 2010-го. Знову обійняв посаду правник за освітою у 2021 році.

За час президентства Лапорти «Барселона» завоювала чимало трофеїв. Зокрема, каталонці шість разів стали чемпіонами Іспанії, двічі тріумфували в Лізі чемпіонів, завоювали низку інших кубків. До структури клубу також входять жіноча футбольна команда, а також футзальний, баскетбольний, гандбольний, ролеркейний та хокейний колективи.

Натомість фінал Ліги чемпіонів отримав офіційний м'яч від adidas. Спортивний інвентар натхненний історією та духом Будапешта – міста-господаря вирішального поєдинку в сезоні 2025/26. Грати новим м'ячем розпочнуть раніше, зокрема використовуватимуть його в 1/8 фіналу, куди потрапила «Барселона».

