«Барселона» хоче прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2029 році

«Камп Ноу» претендує на третій у своїй історії фінал Ліги чемпіонів

Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2028/29 можуть прийняти в Іспанії

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА в 2029 році можуть прийняти на «Камп Ноу» в іспанській Барселоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт місцевого однойменного клубу.

Уряд Каталонії, міська рада Барселони й клуб з однойменного міста оголосили про свій намір взяти участь у початковому етапі відбору кандидатів на проведення вирішального матчу Ліги чемпіонів-2028/29. За умови отримання відповідної сертифікації і схвалення з боку УЄФА, стадіоном-господарем фіналу виступить «Камп Ноу».

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) вже підтримала відповідну ініціативу «Барселони». Офіційне подання остаточної заявки й повного досьє, включно з усією необхідною документацією, заплановано на початок червня 2026 року.

У 2025 році фінал Ліги чемпіонів прийматиме угорський Будапешт («Пушкаш Арена»). Вирішальне протистояння турніру в сезоні-2026/27 відбудеться в іспанському Мадриді («Метрополітано Стедіум»).

Зазначимо, що «Камп Ноу» приймав фінали Кубка європейських чемпіонів-1988/89, в якому «Мілан» розгромив «Стяуа» (4:0), і Ліги чемпіонів-1998/99, що завершився драматичною поразкою «Баварії» від «Манчестер Юнайтед» (1:2).

