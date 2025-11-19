Головна Спорт Новини
«Барселона» презентувала комплект форми, який присвячений розгрому «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Технічним спонсором «Барселони» є американська компанія Nike

19 листопада 2005 року «Барселона» здобула перемогу над мадридцями з рахунком 3:0

«Барселона» презентувала четвертий комплект форми, який присвячений розгрому мадридського «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» у 2005 році. Про це повідомляє «Главком».

У пресрелізі каталонського клубу зазначається, що четвертий комплект форми «відсилає до перемоги над «Реалом» на виїзді 19 листопада 2005 року».

У тій зустрічі «Барселона» здобула перемогу над мадридцями з рахунком 3:0. Голи забили Самуель Ето'О та Роналдіньо (дубль).

Технічним спонсором «Барселони» є американська компанія Nike.

Варто зазначити, що у матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії нинішнього сезону «Реал» вдома обіграв «Барселону» з рахунком 2:1.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Михавко став черговим дебютантом збірної України часів Реброва
Михавко став вісімнадцятим дебютантом збірної України за часів Реброва
17 листопада, 14:21
«Fck Ptn» та «Stop Luka». Ультрас провели акцію проти диктаторів
Українські фанати влаштували акцію проти Путіна та Лукашенка на грі з Ісландією
16 листопада, 21:39
Синьо-жовті розпочинають кваліфікацію з упевненої перемоги
Україна розгромила Албанію у кваліфікації юнацького Євро-2026 з футболу
12 листопада, 17:19
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
31 жовтня, 14:34
Сафонов виступає за парижан із 2024 року
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
24 жовтня, 11:09
Цього сезону турнір проходить за оновленою системою
Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
23 жовтня, 10:40
Арановський працюватиме на матчі «Дріта» (Косово) – «Омонія» (Кіпр)
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
22 жовтня, 15:59
Головним арбітром гри виступить Клим Заброда
Українські арбітри працюватимуть на грі Юнацької ліги УЄФА
21 жовтня, 15:45
Титов публічно підтримав російську агресію проти України
У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну
20 жовтня, 11:34

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
