«Атлетіко» й «Барселона» зустрінуться в 1/2 фіналу Кубка Іспанії

Тільки один із грандів дістанеться фіналу Кубка Іспанії-2025/26

У фіналі Кубка Іспанії в 2026 році не буде або «Атлетіко», або «Барселони»

Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Королівської федерації іспанського футболу (RFEF).

Вчора, 5 лютого 2026 року, завершився останній чвертьфінальний матч 124-го розіграшу Кубка Іспанії. Наступного раунду турніру дісталися виключно представники найвищого за статусом дивізіону країни.

Пари 1/2 фіналу Кубка Іспанії-2025/26

«Атлетіко» Мадрид – «Барселона»

«Атлетік» Більбао – «Реал Сосьєдад»

Перші поєдинки відбудуться 10, 11 або 12 лютого 2026 року, тоді як матчі-відповіді – 3, 4 або 5 березня. Фінал турніру в квітні прийматиме Севілья.

У сезоні-2024/25 Кубок Іспанії, із рахунком 3:2 обігравши у вирішальному протистоянні «Реал» Мадрид, виграла «Барселона». Саме клуб з однойменного міста є рекордсменом за кількістю здобутих подібних трофеїв (32).

Нагадаємо, нещодавно також визначився другий фіналіст Кубка англійської ліги-2025/26.