Пішов з життя легендарний ексфутболіст «Реала»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пішов з життя легендарний ексфутболіст «Реала»
Буено виступав за «Реал» з 1959 до 1971 року
фото: «Реал»

У складі «Реала» Буено став дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів

Помер дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів у складі мадридського «Реала» Манолін Буено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Реал».

Смерть Буено: що відомо

Манолін Буено помер на 87-му році життя. Причину смерті мадридський клуб наразі не повідомив.

«Реал», його президент та Рада директорів глибоко шкодують з приводу смерті Маноліна Буено, однієї з найвеличніших легенд мадридського «Реала». «Реал» висловлює співчуття та підтримку його родині, товаришам по команді та всім його близьким», – повідомили у мадридському клубі.

Досягнення Буено

У складі «Реала» нападник став дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів, восьмиразовим чемпіоном Іспанії.

Також він двічі здобував кубок Іспанії та Міжконтинентальний кубок.

Буено виступав за «Реал» з 1959 до 1971 року. Також грав за іспанські «Кадіс» та «Севілью».

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

