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    Клуб НБА цікавиться українським захисником

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    Святослав Михайлюк
    Святослав Михайлюк

    Представники американського клубу найближчим часом мають зустрітися з нашим баскетболістом

    Клуб НБА «Детройт Пістонз» зацікавився українським випускником Університету Канзасу Святославом Михайлюком.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Представники американського клубу найближчим часом мають зустрітися з нашим баскетболістом.

    Наразі Михайлюк бере участь в комбайні, який проходить перед драфтом НБА.

    «Детройт» розглядає Михайлюка серед п’яти найцікавіших для себе учасників комбайну.

    Нагадаємо, у складі «Канзас Джейхоукс» Михайлюк останнього сезону дійшов до фіналу NCAA.

    Американські оглядачі схильні до думки, що Михайлюка буде обрано на драфті НБА в кінці першого або на початку другого раунду.

    баскетбол НБА
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