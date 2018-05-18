Клуб НБА цікавиться українським захисником

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Святослав Михайлюк

Представники американського клубу найближчим часом мають зустрітися з нашим баскетболістом

Клуб НБА «Детройт Пістонз» зацікавився українським випускником Університету Канзасу Святославом Михайлюком.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Представники американського клубу найближчим часом мають зустрітися з нашим баскетболістом.

Наразі Михайлюк бере участь в комбайні, який проходить перед драфтом НБА.

«Детройт» розглядає Михайлюка серед п’яти найцікавіших для себе учасників комбайну.

Нагадаємо, у складі «Канзас Джейхоукс» Михайлюк останнього сезону дійшов до фіналу NCAA.

Американські оглядачі схильні до думки, що Михайлюка буде обрано на драфті НБА в кінці першого або на початку другого раунду.