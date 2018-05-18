Клуб НБА цікавиться українським захисником
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Святослав Михайлюк
Представники американського клубу найближчим часом мають зустрітися з нашим баскетболістом
Клуб НБА «Детройт Пістонз» зацікавився українським випускником Університету Канзасу Святославом Михайлюком.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Представники американського клубу найближчим часом мають зустрітися з нашим баскетболістом.
Наразі Михайлюк бере участь в комбайні, який проходить перед драфтом НБА.
«Детройт» розглядає Михайлюка серед п’яти найцікавіших для себе учасників комбайну.
Нагадаємо, у складі «Канзас Джейхоукс» Михайлюк останнього сезону дійшов до фіналу NCAA.
Американські оглядачі схильні до думки, що Михайлюка буде обрано на драфті НБА в кінці першого або на початку другого раунду.