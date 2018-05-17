Клуб НБА запросив українського баскетболіста на оглядини

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Святослав Михайлюк. Фото Getty Images

«Детройт» цілком може підписати Святослава Михайлюка

«Детройт Пістонс» проведе зустріч зі Святославом Михайлюком у перший день драфт-комбайну.

Про це повідомляє Detroit Free Press.

Зустріч з потенційним новачком НБА у перший же день драфт-комбайну може говорити про серйозну зацікавленість франшизи у виборі гравця під час драфту наступного вівторка.

У «Детройта» не буде можливості вибрати новачка у першому раунді через трейда Блейка Гріффіна з «Лос-Анджелес Кліпперс» взимку.

У свою чергу, Михайлюк проектується як один з останніх виборів у першому раунді або ж один з перших у другому.

За версією Nbadraftnet.com, найбільш імовірним підписанням для «Пістонс» на позицію атакувального захисника є Брюс Браун з Університету Маямі, який грає на тій же позиції, що і Святослав.

Драфт-комбайн триватиме до 20 травня. На комбайні роблять заміри антропометрії, гравці виконують вправи, спрямовані на оцінку їхніх фізичних здібностей, а також беруть участь в ігрових вправах і виставкових матчах.

Все це робиться, щоб команди НБА могли краще вивчити молодих гравців, що може серйозно вплинути на їхні котирування перед драфтом, який відбудеться 21 червня.

У цьому сезоні Михайлюк виступав за Університет Канзасу, де набирав по 14,6 очка, 3,9 підбирання й 1,2 перехоплення у середньому за гру.

Наразі американські фахівці оцінюють його котирування на рівні другого раунду.

Джерело: sportarena.com