  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Клуб НБА запросив українського баскетболіста на оглядини

    • Розсилка
    Святослав Михайлюк. Фото Getty Images
    Святослав Михайлюк. Фото Getty Images

    «Детройт» цілком може підписати Святослава Михайлюка

    «Детройт Пістонс» проведе зустріч зі Святославом Михайлюком у перший день драфт-комбайну.

    Про це повідомляє Detroit Free Press.

    Зустріч з потенційним новачком НБА у перший же день драфт-комбайну може говорити про серйозну зацікавленість франшизи у виборі гравця під час драфту наступного вівторка.

    У «Детройта» не буде можливості вибрати новачка у першому раунді через трейда Блейка Гріффіна з «Лос-Анджелес Кліпперс» взимку.

    У свою чергу, Михайлюк проектується як один з останніх виборів у першому раунді або ж один з перших у другому.

    За версією Nbadraftnet.com, найбільш імовірним підписанням для «Пістонс» на позицію атакувального захисника є Брюс Браун з Університету Маямі, який грає на тій же позиції, що і Святослав.

    Драфт-комбайн триватиме до 20 травня. На комбайні роблять заміри антропометрії, гравці виконують вправи, спрямовані на оцінку їхніх фізичних здібностей, а також беруть участь в ігрових вправах і виставкових матчах.

    Все це робиться, щоб команди НБА могли краще вивчити молодих гравців, що може серйозно вплинути на їхні котирування перед драфтом, який відбудеться 21 червня.

    У цьому сезоні Михайлюк виступав за Університет Канзасу, де набирав по 14,6 очка, 3,9 підбирання й 1,2 перехоплення у середньому за гру.

    Наразі американські фахівці оцінюють його котирування на рівні другого раунду.

    Джерело: sportarena.com

    США українці баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ