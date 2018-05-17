Клуб НБА запросив українського баскетболіста на оглядини
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«Детройт» цілком може підписати Святослава Михайлюка
«Детройт Пістонс» проведе зустріч зі Святославом Михайлюком у перший день драфт-комбайну.
Про це повідомляє Detroit Free Press.
Зустріч з потенційним новачком НБА у перший же день драфт-комбайну може говорити про серйозну зацікавленість франшизи у виборі гравця під час драфту наступного вівторка.
У «Детройта» не буде можливості вибрати новачка у першому раунді через трейда Блейка Гріффіна з «Лос-Анджелес Кліпперс» взимку.
У свою чергу, Михайлюк проектується як один з останніх виборів у першому раунді або ж один з перших у другому.
За версією Nbadraftnet.com, найбільш імовірним підписанням для «Пістонс» на позицію атакувального захисника є Брюс Браун з Університету Маямі, який грає на тій же позиції, що і Святослав.
Драфт-комбайн триватиме до 20 травня. На комбайні роблять заміри антропометрії, гравці виконують вправи, спрямовані на оцінку їхніх фізичних здібностей, а також беруть участь в ігрових вправах і виставкових матчах.
Все це робиться, щоб команди НБА могли краще вивчити молодих гравців, що може серйозно вплинути на їхні котирування перед драфтом, який відбудеться 21 червня.
У цьому сезоні Михайлюк виступав за Університет Канзасу, де набирав по 14,6 очка, 3,9 підбирання й 1,2 перехоплення у середньому за гру.
Наразі американські фахівці оцінюють його котирування на рівні другого раунду.
Джерело: sportarena.com