Українець Лунін хоче залишити «Вальядолід»
Андрій Лунін
УНІАН
Наш воротар залишається без ігрової практики
Український воротар Андрій Лунін хоче залишити іспанський «Вальядолід», якщо й надалі залишатиметься без ігрової практики.
Наразі керівництво мадридського «Реалу», якому належать права на голкіпера, шукає варіанти вирішення проблеми, інформує Don Balon.
Наразі «Реал» розглядає варіанти повернення Луніна з оренди в першу команду або переведення в оренду в команду другого дивізіона.
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