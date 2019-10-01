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    Українець Лунін хоче залишити «Вальядолід»

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    Андрій Лунін - Українець Лунін хоче залишити «Вальядолід»
    Андрій Лунін
    УНІАН

    Наш воротар залишається без ігрової практики

    Український воротар Андрій Лунін хоче залишити іспанський «Вальядолід», якщо й надалі залишатиметься без ігрової практики.

    Наразі керівництво мадридського «Реалу», якому належать права на голкіпера, шукає варіанти вирішення проблеми, інформує Don Balon.

    Наразі «Реал» розглядає варіанти повернення Луніна з оренди в першу команду або переведення в оренду в команду другого дивізіона.

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