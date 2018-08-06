Клуб Прем'єр-ліги Англії близький до підписання контракту із колишнім півзахисником «Шахтаря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бернард. Фото: ФК Шахтар

25-річний бразилець протягом 24 годин повинен пройти медогляд

«Евертон» близький до підписання контракту з екс-півзахисником «Шахтаря» Бернардом.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Зазначається, що 25-річний бразилець протягом 24 годин повинен пройти медогляд.

Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку «Мілана», «Інтера», «Челсі», «Монако», «Вест Гема».

По завершенні сезону 2017-2018 Бернард відмовився продовжувати контракт з «Шахтарем» і покинув донецький клуб.

На його рахунку в попередньому сезоні в складі донецького клубу 29 матчів, 10 голів і віддав чотири гольові передачі.

Джерело: ua.tribuna.com