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    Клуб Шахова та майбутній суперник «Динамо» вийшли у чвертьфінал Кубку Греції

    І ПАОК, і АЕК продовжують боротьбу за трофей
    Євген Шахов і його ПАОК офіційно оформили путівку в 1/4 фіналу Кубку Греції з футболу сезону-2017/18. У матчі-відповідь з ФК «Трикала» команда українця перемогла 2:1, але і цього вистачило, адже на виїзді був зафіксований рахунок 5:1. Шахов провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився. Додамо, що у першій
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    ФК ПАОК
    ФК ПАОК

    І ПАОК, і АЕК продовжують боротьбу за трофей

    Євген Шахов і його ПАОК офіційно оформили путівку в 1/4 фіналу Кубку Греції з футболу сезону-2017/18.

    У матчі-відповідь з ФК «Трикала» команда українця перемогла 2:1, але і цього вистачило, адже на виїзді був зафіксований рахунок 5:1.

    Шахов провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

    Додамо, що у першій зустрічі цих команд Євген забив гол.

    Суперник київського «Динамо» у Лізі Європи АЕК також пройшов далі.

    Команда з Афін у другому матчі мінімально переграла «Панетолікос» – 1:0 (перший поєдинок – 4:0).

    Нагадаємо, гравець «Шахтаря» прибув у Грецію для переходу у місцевий клуб.

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