І ПАОК, і АЕК продовжують боротьбу за трофей

Євген Шахов і його ПАОК офіційно оформили путівку в 1/4 фіналу Кубку Греції з футболу сезону-2017/18. У матчі-відповідь з ФК «Трикала» команда українця перемогла 2:1, але і цього вистачило, адже на виїзді був зафіксований рахунок 5:1. Шахов провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився. Додамо, що у першій



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ФК ПАОК

І ПАОК, і АЕК продовжують боротьбу за трофей

Євген Шахов і його ПАОК офіційно оформили путівку в 1/4 фіналу Кубку Греції з футболу сезону-2017/18.

У матчі-відповідь з ФК «Трикала» команда українця перемогла 2:1, але і цього вистачило, адже на виїзді був зафіксований рахунок 5:1.

Шахов провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Додамо, що у першій зустрічі цих команд Євген забив гол.

Суперник київського «Динамо» у Лізі Європи АЕК також пройшов далі.

Команда з Афін у другому матчі мінімально переграла «Панетолікос» – 1:0 (перший поєдинок – 4:0).

Нагадаємо, гравець «Шахтаря» прибув у Грецію для переходу у місцевий клуб.