Клуб Шахова та майбутній суперник «Динамо» вийшли у чвертьфінал Кубку Греції
- Сьогодні, 21:25
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ФК ПАОК
І ПАОК, і АЕК продовжують боротьбу за трофей
Євген Шахов і його ПАОК офіційно оформили путівку в 1/4 фіналу Кубку Греції з футболу сезону-2017/18.
У матчі-відповідь з ФК «Трикала» команда українця перемогла 2:1, але і цього вистачило, адже на виїзді був зафіксований рахунок 5:1.
Шахов провів на полі всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.
Додамо, що у першій зустрічі цих команд Євген забив гол.
Суперник київського «Динамо» у Лізі Європи АЕК також пройшов далі.
Команда з Афін у другому матчі мінімально переграла «Панетолікос» – 1:0 (перший поєдинок – 4:0).
Нагадаємо, гравець «Шахтаря» прибув у Грецію для переходу у місцевий клуб.