Загалом «Манчестер Сіті» не програє вже 28 матчів у всіх турнірах

Команда Пепа Гвардіоли показала феноменальний результат у чемпіонаті Англії 2017/18. «Манчестер Сіті» здобув 13-у поспіль перемогу та встановив ще один вражаючий рекорд. Клуб, кольори якого захищає українець Олександр Зінченко, вперше в історії англійської Прем'єр-ліги відірвався на 8 очок від найближчого переслідувача на цьому етапі.



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Загалом «Манчестер Сіті» не програє вже 28 матчів у всіх турнірах

Команда Пепа Гвардіоли показала феноменальний результат у чемпіонаті Англії 2017/18.

«Манчестер Сіті» здобув 13-у поспіль перемогу та встановив ще один вражаючий рекорд.

Клуб, кольори якого захищає українець Олександр Зінченко, вперше в історії англійської Прем'єр-ліги відірвався на 8 очок від найближчого переслідувача на цьому етапі.

Жоден інший клуб не міг похвалитись таким після 15 турів чемпіонату Англії.

Максимальний відрив раніше становив 4 і 5 очок.

Що цікаво, у подібній ситуації інші клуби («Арсенал», «Ньюкасл» і «Ліверпуль») не змогли у підсумку виграти чемпіонат.

Загалом «Манчестер Сіті» не програє вже 28 матчів у всіх турнірах.

Команда Гвардіоли також повторила рекорд «Арсенала і «Челсі за кількістю перемог поспіль в АПЛ.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, відбудеться матч 6 туру Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Манчестер Сіті», в якому донецький клуб повинен як мінімум не програти, аби вийти в 1/8 Ліги чемпіонів.

Джерело: Футбол 24