Цифри дня: Мессі коштує вдвічі більше, ніж уся збірна Саудівської Аравії (фото)

Загальна вартість складу арабської команди – €25,4 млн, що вдвічі менше від нинішнього цінника форварда аргентинців Ліонеля Мессі (€50 млн)

Збірна Аргентини поступилася команді Саудівської Аравії (1:2) у матчі першого туру групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані transfermarkt.

Загальна вартість складу арабської команди – €25,4 млн, що вдвічі менше від нинішнього цінника форварда аргентинців Ліонеля Мессі (€50 млн). Загальна вартість команди Аргентини – € 633,2 млн, що майже в 25 разів більше, ніж у Саудівської Аравії.

Зазначимо, що 35-річний Мессі відзначився одним голом у зустрічі, реалізувавши пенальті на 10-й хвилині.

Збірні Аргентини та Саудівської Аравії виступають у групі «С» разом із командами Мексики та Польщі. Мексиканці та поляки проведуть очний матч сьогодні, 22 листопада, початок – о 18:00 за київським часом.

Відзначимо, що букмекери вважали явним фаворитом збірну Аргентини.

Нагадаємо, матч-відкриття мундіалю між збірними Катару та Еквадору відбувся ще у неділю 20 листопада і завершився перемогою південноамериканської команди.