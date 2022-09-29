Україна втратила право на проведення волейбольного Євро-2023

Україна отримала місце на турнірі і право на Євро-2025

Європейська конфедерація волейболу остаточно відібрала в України право провести чемпіонат Європи-2023. Взамін функціонери нададуть українській збірній місце на форумі. Про це розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник, повідомляє «Суспільне Спорт».



До переліку оприлюднених ЄКВ країн-господарок чоловічого Євро-2023 не потрапила Україна. Раніше вона мала прийняти матчі однієї з груп турніру, але їхнє проведення зірвало повномасштабне вторгнення РФ.

Позбавлення статусу господаря чемпіонату Європи не здивувало президента ФВУ. За словами Мельника, навіть швидке закінчення війни не гарантуватиме вчасну підготовку України до турніру. Зате національна команда зможе зіграти на Євро-2023.

«Ми не брали участь в кваліфікації, а вона вже закінчилась. Я не знаю, яким способом це буде, бо вони мені ще раніше натякали на це. Але запевнили, щоб ми не переживали, адже дадуть місце в фінальній частині. Напевне, дадуть вайлдкард», – заявив функціонер.

Також президент ФВУ підтвердив пропозицію стати господарем чемпіонату в 2025 році. Проте, Мельник не гарантував його проведення в Україні. Для організації змагань потрібне не лише завершення війни, а й сучасний зал мінімум на 3 тисячі місць.

До слова, волейбольна збірна України отримала запрошення у кваліфікаційний турнір перед Олімпіадою-2024.

Нагадаємо, 4 вересня, завершився юніорський чемпіонат світу з веслування. Україна завоювала п'ять комплектів нагород.

Також українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі.