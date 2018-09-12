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    Клуби Прем'єр-ліги Англії підозрюються в завищенні відвідуваності домашніх матчів

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    Клуби Прем'єр-ліги Англії підозрюються в завищенні відвідуваності домашніх матчів

    Компанія BBC провела розслідування

    Ряд клубів англійської Прем'єр-ліги підозрюються в завищенні відвідуваності домашніх матчів.

    Компанія BBC провела розслідування, в ході якого збирала офіційні дані про відвідуваність матчів від поліції.

    У більшості випадків журналістам відмовляли в наданні даних, по деякими матчам інформація сильно різнилася з даними, які надавали клуби АПЛ.

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    Так, відвідуваність домашніх матчів «Вест Гема» завищується в середньому на 22% або 12 530 осіб (55 309 глядачів за версією «Вест Гема» і 42 779 за даними поліції).

    Також в завищенні підозрюються «Манчестер Сіті», «Челсі», «Саутгемптон», «Тоттенгем» і «Вотфорд».

    Дані, надані «Манчестер Юнайтед» збіглися з даними поліції.

    Джерело: Tribuna.com

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