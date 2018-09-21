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    Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» утримується у топ-10, «Динамо» – за крок від топ-20

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    Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» утримується у топ-10, «Динамо» – за крок від топ-20

    Уже всі українські клуби стартували у єврокубках сезону-2018/19

    Протягом трьох днів відбулися матчі перших турів футбольних Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а це означає, що клуби вже встигли заробити певні бали у рейтинг УЄФА.

    Зокрема, донецький «Шахтар» додав до своєї скарбнички ще один бал за нічию з «Гоффенгаймом». «Гірники» тримаються на 10-му місці, яке вони ділять з португальським «Порту».

    Київське «Динамо» отримало також одне очко за нічию з «Астаною». «Біло-сині» і надалі займають 21-шу сходинку.

    Коефіцієнт України складає 7.100 бала, і вищий рейтинг за нього тільки у «Шахтаря», «Динамо», «Зорі» та «Дніпра», який уже припинив існування.

    Клубний рейтинг УЄФА

    Станом на 21 вересня

    1. «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 6.0; 133.0
    2. «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 6.0; 114.0
    2. «Барселона» (Іспанія) – 6.0; 114.0
    4. «Атлетико» (Мадрид, Іспанія) – 6.0; 113.0
    5. «Ювентус» (Турин, Італія) – 6.0; 109.0
    6. «Севілья» (Іспанія) – 3.0; 94.0
    7. «ПСЖ» (Париж, Франція) – 4.0; 88.0
    8. «Манчестер Сіті» (Англія) – 4.0; 85.0
    9. «Арсенал» (Лондон, Англія) – 3.0; 78.0
    10. «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 5.0; 75.0
    10. «Порту» (Португалія) – 5.0; 75.0
    12. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – 6.0; 73.0
    13. «Ліверпуль» (Англія) – 6.0; 68.0
    13. «Рома» (Італія) – 4.0; 68.0
    15. «Наполі» (Італія) – 5.0; 67.0
    ...21. «Динамо» (Київ, Україна) – 3.0; 57.0
    ...57. «Дніпро» (Україна) – 0; 24.0
    ...109. «Зоря» (Луганськ, Україна) – 2.5; 11.5
    ... Україна – 7.100
    141. «Ворскла» (Полтава, Україна) – 3.0; 5.0
    141. ФК «Маріуполь» (Україна) – 2.0; 2.0
    141. «Олександрія» (Україна) – 0; 2.5
    141. «Металіст» (Україна) – 0; 2.0
    141. «Олімпік» (Донецьк, Україна) – 0; 1.0
    141. «Чорноморець» (Одеса, Україна) – 0; 1.0

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